PNV y Bildu trasladan su pulso por los ataques a la Ertzaintza a los ayuntamientos

Los jeltzales y elPSE aprueban mociones en apoyo a la Policía y los soberanistas ven un intento de sacar «rédito político»

Olatz Barriuso

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:58

La pelea a cara de perro entre PNV y EHBildu, en un clima ya abiertamente preelectoral, se ensancha y traspasa los límites de la política ... autonómica para bajar al terreno más cercano al ciudadano, el de los ayuntamientos. El pulso que ambas formaciones nacionalistas han mantenido en los últimos meses en torno al «modelo policial», espoleado por el hostigamiento a la Ertzaintza y a las Policías locales en los espacios festivos durante el verano, se escenificó ayer, en algunos casos con gran crudeza, en los plenos municipales de distintas localidades vizcaínas.

