Pradales reclama que España pida perdón por el bombardeo de Gernika

A una semana de que el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, visite Gernika en un acto de profundo valor simbólico y de desagravio por ... el bombardeo de la villa vizcaína por parte de la Legión Cóndor en 1937, Imanol Pradales ha recuperado una exigencia habitual en los últimos años por parte del nacionalismo: que como hace unos años hizo Berlín, el Gobierno español pida perdón por el ataque que sufrió la localidad en plena Guerra Civil.

El debate no es nuevo. En su etapa en Ajuria Enea, Iñigo Urkullu ya mandó una carta a Pedro Sánchez pidiéndole que diese ese paso. Moncloa se negó, argumentando que la «barbarie» no fue cometida por «el Estado», cuyo representante legítimo era el Gobierno republicano, sino por «golpistas». Aun así, en 2022 realizó un gesto al «condenar» por primerez vez el bombardeo.

Tres años después, la polémica ha vuelto al Parlamento, y con argumentos muy similares. Pradales, en respuesta a una pregunta planteada por el PNV sobre «la visión que tiene de Euskadi 50 años después de la muerte de Franco», ha recordado que Steinmeier ha enfatizado hace unos años que «la democracia alemana surgió a la sombra de la dictadura, la guerra y del genocidio», y que defendía «mantener vivas las lecciones del pasado para evitar incurrir en la comisión de errores que debiliten la libertad».

«Algunos deberían tomar buena nota del profundo sentimiento democrático del presidente alemán, quien comparecerá en Gernika en un acto de reparación y de reconocimiento del agravio cometido», ha añadido el lehendakari, para quien esa misma actitud debería replicarse por parte de las instituciones españolas.

Porque, según Pradales, «el pueblo vasco viene reclamando esa misma conducta por quienes hoy asumen la representación de lo que aquellos que cometieron semejante agravio vinieron a simbolizar durante tantos años». Y aunque ha reconocido que «nadie duda de que aquel Estado español nada tiene que ver con el actual», se trata de hacer presentes «la verdad y la justicia desde el compromiso con la libertad y la democracia que debiera guiar su actuar». «No reclamamos al Estado español ni más ni menos que lo que hará el presidente de Alemania», ha añadido Pradales.

Además de Gernika, Steinmeier también visitará Vitoria, donde será recibido en Ajuria Enea. La agenda oficial no está cerrada y queda por confirmar la presencia del resto de autoridades.