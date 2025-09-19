El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pradales e Illa se han reunido este mediodía en Ajuria Enea. EFE

Pradales e Illa se comprometen a que el euskera y el catalán «se escuchen y se utilicen» en la UE

El president devuelve al lehendakari la visita del pasado enero en el momento más crítico de la legislatura de Sánchez

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:51

El lehendakari Pradales y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, han celebrado hoy su segunda reunión formal desde que ambos accedieron al cargo, con ... el mismo tono y similares contenidos que la primera, el pasado 23 de enero, cuando el jefe del Ejecutivo de Vitoria viajó a Barcelona para entrevistarse con el president. Entonces, ambos mandatarios se conjuraron para unir fuerzas y reforzar el protagonismo de Euskadi y Cataluña en las instituciones europeas; hoy, Illa ha devuelto la visita a Pradales y ambos han «reafirmado su compromiso» para que las lenguas cooficiales «se escuchen y se utilicen en Bruselas». Según la nota difundida por Lehendakaritza, ambos «mantendrán el marco de colaboración» hasta que la oficialidad de euskera, catalán y gallego «sea una realidad». Ya hace meses, ambos protagonizaron una ofensiva conjunta para hacer pedagogía en los Estados miembros, a los que enviaron una carta cofirmada por ambos para convencerles de las bondades de votar a favor. «¿Cómo podríamos justificar ante nuestros ciudadanos que una Unión Europea fundada en los principios de 'unidos en la diversidad' impone un modelo de 'un Estado, un idioma' a una ciudadanía que democráticamente se identifica como miembro de un Estado multilingüe?», preguntaban.

