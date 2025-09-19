Pradales e Illa se comprometen a que el euskera y el catalán «se escuchen y se utilicen» en la UE

El lehendakari Pradales y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, han celebrado hoy su segunda reunión formal desde que ambos accedieron al cargo, con ... el mismo tono y similares contenidos que la primera, el pasado 23 de enero, cuando el jefe del Ejecutivo de Vitoria viajó a Barcelona para entrevistarse con el president. Entonces, ambos mandatarios se conjuraron para unir fuerzas y reforzar el protagonismo de Euskadi y Cataluña en las instituciones europeas; hoy, Illa ha devuelto la visita a Pradales y ambos han «reafirmado su compromiso» para que las lenguas cooficiales «se escuchen y se utilicen en Bruselas». Según la nota difundida por Lehendakaritza, ambos «mantendrán el marco de colaboración» hasta que la oficialidad de euskera, catalán y gallego «sea una realidad». Ya hace meses, ambos protagonizaron una ofensiva conjunta para hacer pedagogía en los Estados miembros, a los que enviaron una carta cofirmada por ambos para convencerles de las bondades de votar a favor. «¿Cómo podríamos justificar ante nuestros ciudadanos que una Unión Europea fundada en los principios de 'unidos en la diversidad' impone un modelo de 'un Estado, un idioma' a una ciudadanía que democráticamente se identifica como miembro de un Estado multilingüe?», preguntaban.

La institucionalización de las lenguas cooficiales en la UE es una de las principales reclamaciones de las fuerzas nacionalistas, que incluso lo situaron como condición para seguir apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo en el caso de Junts, aunque también es cierto que los socios del Ejecutivo exculparon a Moncloa tras el fracaso de los esfuerzos diplomáticos, en julio pasado, para que el Consejo de Asuntos Generales de la UE diera su visto bueno. No se logró y tanto los socialistas como sus socios responsabilizaron a Partido Popular, una tesis que recuperó ayer Illa durante su visita a Euskadi. «El PP hizo llamadas», ha recordado, para poner trabas al voto favorable de los Veintisiete, «cuando hubiera bastado con no levantar el teléfono».

En el momento más crítico de la legislatura de Sánchez, en vísperas de una negociación presupuestaria que se prevé plagada de escollos y con rumores constantes sobre un posible adelanto electoral, Pradales e Illa han vuelto hoy a escenificar su sintonía, sus «buenas relaciones» y su voluntad de «trabajo conjunto», hasta tal punto que el PP, por boca de Elías Bendodo, ha comparado la cita de hoy en Ajuria Enea con la reunión de José Luis Rodríguez Zapatero con Carles Puigdemont en Bruselas. «Sánchez, a la desesperada, ha multiplicado los emisarios: Zapatero con Puigdemont e Illa con Pradales. Las dos reuniones huelen a lo mismo: subasta y chantaje», ha censurado el dirigente popular en una reunión con sus compañeros de Euskadi en Vitoria.

Sin embargo, de acuerdo a la nota enviada por Lehendakaritza, el lehendakari y el president se centraron en intereses comunes de sus respectivas comunidades autónomas y en «cuestiones clave de la agenda política y social», como la gestión de la migración, la reforma y modernización de la Administración pública, las políticas de vivienda o el impulso a la economía social.