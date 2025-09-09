El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El lehendakari, Imanol Pradales, en una imagen de archivo. Efe

Pradales alerta del impacto de la inestabilidad de Francia en la economía vasca

El lehendakari muestra su «preocupación» tras la caída del Gobierno en el país galo, al que Euskadi exporta 4.855 millones de euros

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:10

La caída del Gobierno liderado por François Bayrou ha acrecentado la inestabilidad política en Francia y el lehendakari ha querido lanzar este martes un ... aviso a la ciudadanía vasca por el «impacto directo» que ello puede tener en Euskadi, sobre todo en su economía. Imanol Pradales advierte de que la incertidumbre gala «abre la puerta a una potencial crisis financiera» que podría perjudicar a los intereses del País Vasco porque es el país al que más exporta y también podría influir «negativamente» en proyectos como la conectividad eléctrica transfronteriza.

