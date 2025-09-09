Pradales alerta del impacto de la inestabilidad de Francia en la economía vasca

La caída del Gobierno liderado por François Bayrou ha acrecentado la inestabilidad política en Francia y el lehendakari ha querido lanzar este martes un ... aviso a la ciudadanía vasca por el «impacto directo» que ello puede tener en Euskadi, sobre todo en su economía. Imanol Pradales advierte de que la incertidumbre gala «abre la puerta a una potencial crisis financiera» que podría perjudicar a los intereses del País Vasco porque es el país al que más exporta y también podría influir «negativamente» en proyectos como la conectividad eléctrica transfronteriza.

En un artículo publicado en su cuenta de LinkedIn, donde se suele pronunciar sobre asuntos políticos y económicos, el jefe del Ejecutivo autonómico ha asegurado seguir con «preocupación» los últimos sucesos políticos en Francia. El lunes la Asamblea Nacional retiró definitivamente su confianza a Bayrou y lo sentenció tras apenas nueve meses en el cargo de primer ministro. En consecuencia, está obligado a presentar su dimisión y Macron deberá buscar un sustituto y nombrar al que será el cuarto jefe del Gobierno galo en menos de dos años.

Tres son las consecuencias que Pradales advierte tras este movimiento: «Alimenta la profunda crisis política y de gobernabilidad que vive el país, abre la puerta a una potencial crisis financiera y aumenta la incertidumbre en nuestro entorno, factor negativo para los intereses de Europa y de Euskadi, precisamente cuando necesitamos una Europa más unida y fuerte que nunca». El lehendakari lo contextualiza en un momento en que la UE «se juega su supervivencia» en el agitado tablero internacional porque «sin autonomía estratégica real sólo queda la dependencia respecto a otroa países que no comparten los valores fundacionales europeos».

En esa labor, el mandatario nacionalista subraya la necesidad de que haya gobiernos «estables, eficaces y comprometidos con la profundización en el proyecto europeo», todo lo contrario a la «inestabilidad, provisionalidad y cortoplacismo» que observa en Francia. Pradales sostiene que «no basta con sobrevivir un tiempo» con un mero cambio de gabinete, sino que hace falta afrontar desafíos como «el deterioro de la convivencia y el auge de los extremismos de distinto signo; la fragmentación partidista y la ausencia de debate público y político constructivo; y la gestión de una sociedad cada vez más diversa fruto de las migraciones».

Cancelación de reuniones

El lehendakari diagnostica que la crisis de la segunda potencia demográfica y económica de la UE, «tiene un impacto directo en nuestros intereses, porque es el país al que más exportamos (4.855 millones de euros en 2024), con un peso muy relevante de sectores como la industria manufacturera, la automoción y la agroalimentación». Pero también en proyectos como la Macrorregión Atlántica, la oficialidad del euskera en Europa, la mejora de las conexiones eléctricas o el corredor ferroviario. En este último campo, Pradales desvela que la incertidumbre política «ya ha supuesto la cancelación de contactos al más alto nivel en los que íbamos a participar desde Euskadi».

La carta concluye con la reflexión de que «la espiral francesa nos muestra que cuando el oportunismo político se impone el bien común, pierde la democracia y pierde la ciudadanía». En su opinión, la «única salida» para acabar con la crítica situación de Francia es que «quienes creen en valores como la paz, la igualdad, la libertad, la tolerancia, el diálogo y el pluralismo político aparquen definitivamente sus diferencias, los defiendan frente al fanatismo y los extremismos, y consensuen un proyecto de futuro compartido e ilusionante».