El PP señala a PNV y los «partidos de izquierdas» como culpables de los problemas energéticos de Euskadi

Si el lehendakari Pradales reclama más autogobierno para que Euskadi no vuelva a sufrir «shocks» como el apagón del pasado lunes, en el PP vasco ... creen que la solución es que el PNVy los «partidos de izquierdas» hagan autocrítica y analicen la política energética que han desarrollado en los últimos años en la comunidad autónoma.

Según los populares, producimos sólo un tercio de la luz que consumimos, y eso se debe a que todas esas formaciones se han opuesto sistemáticamente a todas las iniciativas encaminadas a ampliar la capacidad de generación del País Vasco. «Han dicho no a la extracción de gas –en referencia a los proyectos de fracking, sobre todo en Álava–, no a los parques eólicos, no a los parques solares y no a las líneas de distribución», analiza en una comunicación pública el presidente de los populares vascos, Javier de Andrés.

«Eso nos ha llevado a que estemos en la cola, una vez más, en la producción y el desarrollo de proyectos energéticos, que son básicos para nuestra industria y nuestro desarrollo», añade.

De este análisis se desprende que Euskadi debe apostar por una política «contraria» a la que se ha hecho hasta ahora porque si no «seguiremos estando en la cola o iremos aún todavía a peor». «Tenemos que decir basta a la política energética que ha consistido hasta ahora en Euskadi en que no se ponga ni un solo megavatio en nuestra comunidad», apunta De Andrés.