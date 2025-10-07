El PP pide que Montero explique en el Congreso los pagos en metálico del PSOE Los populares creen que el Ministerio de Hacienda que dirige «debería abrir una investigación»

María Eugenia Alonso Madrid Martes, 7 de octubre 2025, 14:24 Comenta Compartir

El PP pedirá la comparecencia «monográfica» de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso para que dé explicaciones por ... los pagos en metálico del PSOE por «cantidades superiores a las legalmente permitidas» que han revelado el último informe de la UCO. Los populares quieren saber por qué los socialistas pueden «saltarse las normas del Ministerio de Hacienda» y pagar en efectivo «sin que conste respaldo documental» a diferencia del resto de ciudadanos. «Montero tiene que explicarnos si las normas en este país se aplican a todos los ciudadanos o a los allegados de Pedro Sánchez y su partido le son indiferentes», afirmó este martes la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, en una rueda de prensa en la Cámara baja.

Los populares, que dan así un paso más en su cerco a Sánchez y su partido, creen que Hacienda «debería abrir una investigación» en vista de todas las informaciones que apuntan a una posible financiación irregular del PSOE. «Siguen avanzando las investigaciones, siguen conociéndose nuevos datos, y esto acredita que el PSOE de limpio no tiene nada», afirmó la dirigente conservadora, para añadir que ahora se trata de ver hasta qué punto hay «suciedad» dentro de la formación y «cómo de arraigada está en el Gobierno».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión