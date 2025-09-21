El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Juan Bravo. EFE

El PP pide «entrar en el debate de los hechos» para «frenar» la masacre en Gaza

Juan Bravo critica «el silencio» del Gobierno frente a la crisis de las pulseras antimaltratadores

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:17

Mientras se recrudece la ofensiva israelí en Gaza, el Partido Popular continúa modulando su respuesta ante lo que su líder, Alberto Núñez Feijóo, ya definió ... la semana pasada como «masacre». El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras de la formación, Juan Bravo, insistió en esa línea e indicó este domingo que lo que está ocurriendo en la zona hay «que pararlo, eso nadie lo puede discutir». «Pero no podemos entrar en debates jurídicos, sino que hay que entrar en el debate de los hechos y hacer medidas que realmente permitan frenar esto, porque creo que nadie, absolutamente nadie, puede entender que esto esté pasando y que no seamos capaces entre todos los países de frenarlo», insistió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto al recibir una puñalada en una pelea en Bilbao
  2. 2

    Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
  3. 3

    «De la noche a la mañana nos quieren echar, es una sangría»
  4. 4

    Las grandes cadenas pugnan en Euskadi por la apertura de nuevos supermercados
  5. 5

    Doce pisos turísticos en los bajos de unas VPO en Bilbao
  6. 6

    Conmoción en Solokoetxe: «Hemos visto un chico ensangrentado tendido en el suelo»
  7. 7

    La madre de dos niños con una dolencia rara demanda a la Diputación con ayuda de ChatGPT
  8. 8 Asados de cabrito, cordero y cochinillo en Castro Urdiales
  9. 9

    Los niños españoles vivirán menos que sus abuelos
  10. 10 Comunicado urgente de Leiva: este es el motivo por el que ha tenido que parar su gira

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El PP pide «entrar en el debate de los hechos» para «frenar» la masacre en Gaza

El PP pide «entrar en el debate de los hechos» para «frenar» la masacre en Gaza