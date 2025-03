El PP descarta la oferta del PNV para negociar la reforma fiscal que pactó con Podemos

La última oferta del PNV a todos los partidos políticos para negociar la reforma fiscal desde el planteamiento de la operación fallida con Podemos empieza ... a recibir negativas. A falta del pronunciamiento de EH Bildu, que viene condicionando cualquier acuerdo a un aumento en la recaudación, el PP ya descarta por completo que esa plataforma de negociación sea válida para tratar de lograr un entendimiento. «No es nuestro modelo fiscal», ha asegurado este miércoles el presidente de los populares vascos, Javier de Andrés.

El PP parecía en un principio el gran candidato para que saliera adelante la revisión impositiva planteada por PNV y PSE-EE, que precisa de un socio externo al menos en Álava y Gipuzkoa, ya que en Bizkaia gozan de mayoría absoluta. Los populares evitaron hacer grandes críticas al proyecto y tendieron la mano desde el primer momento, pero Eneko Andueza cortó cualquier intento de raíz al descartar un pacto con el PP, al que acusa de querer implantar en Euskadi un modelo fiscal similar al de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

El acercamiento a Podemos, que se vio abortado por la división en la consulta a las bases moradas, vino a demostrar, según el PP, que jeltzales y socialistas conforman «una coalición de izquierdas» con un planteamiento fiscal «muy diferente» al suyo. «El modelo socialista que gobierna Euskadi no está funcionando, tampoco en materia fiscal», ha subrayado De Andrés en una rueda de prensa en la sede de Bilbao. Los populares, ha insistido, tienen «un modelo distinto» basado en «la libertad, el apoyo a las clases medias y a la actividad económica».

Es por eso que el PP no entrará a negociar un eventual apoyo a la reforma fiscal si el planteamiento parte del preacuerdo fallido con Podemos. «La oferta del PNV respecto a un acuerdo que ha suscrito la mayoría de Podemos no es la que hemos presentado nosotros», ha evidenciado De Andrés. El líder de los conservadores ha recordado que su formación presentó una serie de enmiendas en las tres Juntas Generales para tratar de reformular el proyecto y ha lamentado que, al menos hasta la fecha, no ha recibido ninguna llamada por parte de los jeltzales.

De Andrés ha aprovechado para extender sus críticas al PNV, al que ve a la zaga de los socialistas en las instituciones vascas. «Está en un pacto donde el PSE-EE marca el liderazgo, por eso el acuerdo se alcanza con Podemos, porque es un acuerdo en clave de izquierdas», ha apuntado. El líder del PP vasco ha contrapuesto de esta manera a su formación como la «única» alternativa de centroderecha en Euskadi. «Necesitamos un modelo distinto a la doctrina socialista y lo ofrecemos nosotros en solitario porque el PNV está en las claves del PSE-EE», ha remachado.