«La negociación no está rota porque no nos hemos levantado de la mesa»

Richar Vaquero (Bilbao, 1973) asumió el liderazgo de Podemos en Euskadi el pasado diciembre, en plenas negociaciones de la reforma fiscal. Aunque la semana pasada ... se dio un acercamiento con el PNV y el PSE, la consulta a la militancia convocada este fin de semana por la formación morada ha arrojado «resultados no concluyentes» debido a su baja participación.

– En la consulta que han realizado a la militancia para apoyar la reforma fiscal el 'sí' se ha impuesto al 'no' por tres puntos. Si dijeron que era «vinculante», ¿por qué no van a aprobar la reforma?

– La escasa participación –del 25% de la militancia– ha hecho que la diferencia entre los 'síes' y los 'noes' sea muy escasa.

– Insisto, pero si era vinculante...

– Tendría carácter vinculante si hubiéramos tenido unos resultados concluyentes, pero la participación ha sido baja. Nosotros lo que hemos hecho es aplicar un mecanismo de urgencia, consultando a los círculos y a las portavocías. Sin embargo, la urgencia y que la consulta fuera en fin de semana no han posibilitado que hubiera una mayor participación.

– ¿Qué porcentaje de participación hubieran considerado representativo?

– No lo sé, nuestra intención era que hubiera sido mayor, pero las circunstancias no han posibilitado que haya sido así. Es un tema sensible que hemos querido tratar de manera interna y teniendo en cuenta a la militancia.

– ¿Están sus bases divididas?

– No entiendo que haya una división cuando lo que hacemos es preguntar y hay diferencia de opiniones. Hubiéramos necesitamos más tiempo para poder hacer llegar la importancia de la propuesta y no delimitarla a un fin de semana concreto.

– ¿El 'no' a la reforma fiscal es inamovible? ¿En qué punto están las negociaciones?

– Nosotros no vamos a pactar en función de las propuestas que teníamos encima de la mesa porque nuestra militancia no está de acuerdo. Las negociaciones no están rotas porque no nos hemos levantado de la mesa, pero no vamos a pactar en función de los preceptos que en estos momentos se nos plantean.

–¿Qué tendría que ocurrir para que ustedes dieran su voto favorable?

– Tenemos cuatro objetivos claros. Ayudar a las rentas más bajas, seguir favoreciendo el derecho a la vivienda, fortalecer las pensiones públicas frente a las EPSV y una redistribución justa de la riqueza. Aunque hemos conseguido un acercamiento en esta dirección, no ha sido apoyado por la mayoría de las bases.

– El viernes pasado, antes de someter la consulta a las bases, se refirieron a que todavía había algunos escollos que solventar. ¿Por qué entonces estas prisas?

– PNV y PSE nos dijeron el miércoles que teníamos que darles una respuesta urgente. Nosotros les pedimos de tiempo hasta el lunes. Quizás si el plazo hubiera sido mayor, pues podríamos haber pasado por los propios círculos y llegado a más gente. Ahora bien, todas las personas que componemos la ejecutiva del partido hemos tomado la decisión al unísono.

– Da la sensación de que han preguntado a su militancia si apoyan una reforma fiscal con la que no están de acuerdo.

– No era de nuestro agrado en su totalidad, pero entendimos que había cierto acercamiento. Aunque la propuesta era mejorable, se acercaba a lo que habíamos solicitado.

– ¿Cualquier acuerdo futuro tendrá que volver a ser refrendado por las bases?

– Las bases tendrá algo que decir sobre todos los acuerdos de relevancia, aunque no sé si con el método actual de acudir a los círculos y las portavocías. Una norma de tal calado como la reforma fiscal debe ser refrendada por la militancia.

– El PNV asegura que la propuesta que les hicieron es «definitiva» y se abre ahora a acordarla con el resto de partidos.

– Si no se van a mover de su posición, tienen vía libre para trabajarla con el resto de formaciones. Después de haber dicho que nuestra consulta a la militancia no es concluyente, que la aprueben otros. No tenemos exclusividad en la negociación.

– ¿Llegaron a alcanzar algún acuerdo o preacuerdo con el PNV y el PSE, como sostienen los jeltzales?

– Aunque les interese decir que sí, no ha habido ni acuerdo ni preacuerdo, si no no hubiéramos consultado a las bases. Lo que teníamos era una contrapropuesta.

– ¿Entienden el enfado de socialistas y jeltzales?

– Lo puedo entender, pero les pediría respeto porque nosotros hacemos las cosas de una manera diferente. Queremos consultar a las bases y tener en cuenta lo que dicen.

«Capacidad de influencia»

– Bildu aseguraba ayer que las negociaciones han regresado al punto de partida. ¿Desdibuja este nuevo escenario su capacidad de influencia?

– Bildu tiene capacidad para llegar a los acuerdos que crea necesarios con el resto de fuerzas, pero no entiendo por qué han pasado de una enmienda a la totalidad a volver a sentarse en la mesa en el mismo momento en el que nosotros decimos que no vamos a pactar con ellos.

– ¿A qué lo atribuye?

– Quizás a una ventana de oportunidad ante los medios de comunicación o quizás a que puedan recuperar algo de lo que nosotros hemos conseguido y hacerlo suyo.

– El PNV presiona a Andueza para que levante su veto sobre el PP. ¿Corre la reforma fiscal el riesgo de virar a la derecha?

– Si gira a la derecha, no será porque en Podemos hemos dicho que no. El PSE puede virar directamente a la izquierda y pactar con Bildu y con nosotras.

– Con su rechazo a la reforma, ¿pierden la oportunidad de mostrarse como un actor político clave dentro del mapa vasco?

– No. Es una manera de intentar mejorar la situación de los colectivos sociales. Yo soy muy pragmático. Si desaparecemos pero se alcanza un acuerdo en el que se consigue un mejor reparto de la riqueza, pues habremos muerto en el intento, pero no tenemos afán de protagonismo. Hubiera sido mucho más fácil decir 'vamos de la mano del PNV y el PSE' y aparecemos en los medios como una fuerza determinante.