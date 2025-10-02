El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La portavoz de Podemos, Ione Belarra, en la sala de prensa del Congreso. EFE

Podemos llama a manifestarse contra Netanyahu pero también para presionar al presidente

Los morados se arrogan haber sido la vanguardia en abanderar la causa propalestina

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:18

La detención de la flotilla que tenía destino en Gaza reabrió este jueves la disputa entre los partidos de izquierda por abanderar la causa ... Palestina, recrudecida desde que el PSOE se lanzó en tromba en septiembre a denominar «genocida» al Gobierno de Benjamín Netanyahu y a alentar las protestas en La Vuelta. En esa línea, Podemos denunció este jueves la «complicidad» del Ejecutivo con Israel en la nota que envió a su militancia para llamarla a participar en las manifestaciones que se convocaron este jueves en varios puntos del país en protesta por la detención de los integrantes de este convoy solidario y, especialmente, en la que se celebrará este sábado en Madrid.

