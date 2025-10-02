El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. EP

Albares no descarta tomar medidas contra Israel tras la interceptación de la flotilla

El ministro de Asuntos Exteriores ha convocado a la encargada de negocios de la embajada hebrea en Madrid para trasladarle que los españoles retenidos «no suponen niguna amenaza»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:50

La interceptación por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla, formada por 44 embarcaciones y cuyo destino era Gaza, ha tensado la ya ... espinosa relación diplomática entre España y el Estado hebreo. El Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado a la encargada de negocios israelí en España, Dana Erlich, para trasladar el rechazo del Gobierno por lo ocurrido y reclamar la liberación de las peronas que viajaban a bordo del convoy, entre ellos unos 65 españoles.

