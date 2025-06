El PNV recula y se da más tiempo para lograr un acuerdo con el PSE sobre el euskera

A horas de que expirara el plazo que el PNV había dado al PSE-EE para llegar a un acuerdo que blinde la exigencia del ... euskera en las OPE, la formación de Aitor Esteban ha optado este jueves por recular en su ultimátum y concederá «más plazo» a la negociación. Los jeltzales, que habían anunciado un «último intento» esta semana antes de explorar otras fórmulas en solitario, dicen ahora querer «agotar todas las opciones» para presentar una propuesta de reforma legal que lleve también la firma de su socio de gobierno.

El previsible divorcio en esta materia queda en 'stand by' tras más de un mes de conversaciones al más alto nivel. Se trata de una operación auspiciada por el PNV en respuesta a la «ofensiva judicial» que denuncia ante las sucesivas sentencias que han tumbado requisitos lingüísticos en procesos selectivos de ayuntamientos y diputaciones. Los jeltzales, cada vez más presionados por EH Bildu y la comunidad euskaltzale, quieren impulsar un blindaje legal, pero su socio, el PSE-EE, es reacio a acometer modificaciones porque no comparte el diagnóstico y antepone los derechos laborales a los lingüísticos.

Las opciones de acuerdo se antojaban lejanas desde un comienzo y el desarrollo de las negociaciones así lo ha confirmado. Los socialistas han ido rechazando todas las propuestas que el PNV iba poniendo sobre la mesa; entre ellas, cambios en los índices de preceptividad que marcan el porcentaje de plazas del sector público en las que se debe exigir el euskera en función de la realidad sociolingüística. Y ante esta situación de bloqueo, el EBB decidió el martes dar un ultimátum a su socio al anunciar que esta semana haría un «último intento» antes de explorar otras fórmulas por su cuenta.

Este miércoles la presidenta del Araba buru batzar, Jone Berriozabal, todavía decía guardar «esperanzas de poder llegar a un acuerdo», pero al mismo tiempo avisaba de que el PNV hará «lo que tiene que hacer, que es dar un paso al frente». Unas declaraciones que abrieron definitivamente la puerta a lo que ya adelantó EL CORREO; esto es, que los jeltzales están dispuestos a presentar una iniciativa en solitario en el Parlamento vasco si no logran consensuarla antes con el PSE-EE. Es la primera vez que una dirigente jeltzale se sitúa públicamente en ese escenario, muestra evidente de que las expectativas son muy bajas.

Por si aún hubiera alguna expectativa, Eneko Andueza se encargó horas después de arrojar un jarro de agua fría. Si bien se mostró dispuesto a «dialogar» y admitió que «lo deseable» sería un acuerdo entre los socios, al mismo tiempo ha dicho no ver «ninguna razón de peso para cambiar el marco regulatorio». En opinión del líder socialista, las sentencias «no van contra el euskera» y se ciñen a cuestiones laborales, no lingüísticas, por lo que «el panorama no ha cambiado tanto». El PSE-EE considera «perjudicial» que el PNV fuera «por libre» porque supondría «romper» los consensos en torno a la lengua vasca.

24 horas después de ese cruce de declaraciones, Sabin Etxea ha cambiado de opinión y se ha decidido a dar más margen a la negociación. Fuentes del EBB han informado que ambas formaciones han pactado darse «más plazo para tratar de cerrar un acuerdo en torno al blindaje del euskera en los procesos selectivos» frente a «los ataques que está recibiendo por parte de los tribunales en sus sentencias en relación con distintas OPE». El PNV dice perseguir dos objetivos: «Dar seguridad jurídica a quienes se presentan a una OPE y garantizar los derechos lingüísticos de los euskaldunes».