PNV y PSE tratan de «reconducir» su disputa por el decreto de universidades de Sánchez

PNV y PSE-EE se afanan por «reconducir» la disputa en el seno del Gobierno vasco a cuenta del decreto de universidades impulsado por Pedro ... Sánchez. Los dos socios mantienen sus posicionamientos enfrentados –con los jeltzales en contra y los socialistas a favor–, pero al mismo tiempo tratan de que el enfrentamiento público pase a un plano de trabajo interno, de manera que las discrepancias no afecten al estado de salud de la coalición. «Todos deseamos que la situación se pueda reconducir», ha remarcado este martes la portavoz, Maria Ubarretxena.

La pugna se abrió el pasado jueves, apenas 24 horas después de que Aitor Esteban y Eneko Andueza celebraran su primera reunión, en la que dijeron haber establecido «las nuevas dinámicas de coordinación» entre ambas formaciones. El consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, anunció su rechazo al decreto del Gobierno central, que busca restringir la proliferación de centros privados a base de requisitos más exigentes. La cuestión es que esa oposición en nombre del Ejecutivo autonómico no había sido comunicada al PSE-EE, el socio minoritario.

Andueza no tardó en salir a la palestra para denunciar una decisión «unilateral» por parte del PNV. «Es una opinión del consejero que se circunscribe a su ámbito y quizá al partido al que representa, pero no al conjunto del Gobierno porque por nuestra parte no lo compartimos», aclaró el secretario general de los socialistas vascos. También el sábado, en una reunión con la ejecutiva de su partido, pidió «más coordinación» a los jeltzales «para evitar tensiones» en la coalición, aunque dijo querer esperar a la reunión del Consejo de Gobierno de este martes.

En el encuentro que todas las semanas reúne al lehendakari con todos sus consejeros, la polémica en torno al decreto de universidades ha sido objeto de debate. Según ha revelado Ubarretxena en la rueda de prensa posterior, Pérez Iglesias ha explicado sus alegaciones al proyecto del Gobierno central. Hay argumentos que cuestionan el contenido, como algunos de los nuevos requisitos para la creación de centros, pero la parte del PNV incide especialmente en una «invasión competencial» por el cambio de atribuciones que se propone en el mecanismo de creación de centros.

En cualquier caso, Ubarretxena ha situado el procedimiento interno en el Gobierno vasco en términos de «normalidad» porque el departamento correspondiente, en este caso el de Universidades, «analiza y presenta sus alegaciones al otro lado», en alusión al Ejecutivo central, en un decreto que afecta a su cartera. El Consejo de Gobierno, ha explicado, sólo entraría en escena en caso de que hubiera que decidir acerca de un recurso contra la iniciativa. Por ahora, espera que se puedan dar conversaciones con Madrid para negociar cambios y «reconducir» así la disputa entre los dos socios de Lakua.