El PNV critica la «incoherencia» de Bildu: «No podemos ir felices a Madrid mientras en casa nos trata a tortazos»

Adolfo Lorente Lunes, 10 de febrero 2025, 14:51 | Actualizado 15:02h. Comenta Compartir

No. Desde el mismo momento en el que lanzó su oferta por enésima vez para intentar poner en aprietos al PNV poniendo encima de la mesa una hipotética entente soberanista vasca en Madrid yendo juntos en las elecciones generales, EH Bildu sabía de antemano cuál ... iba a ser la respuesta: No. Pero el objetivo real de los de Arnaldo Otegi, al menos en este momento, no era que el PNV dijese 'sí', sino meter más presión a los jeltzales en un proceso de renovación interna que está siendo sísmico por el enfrentamiento entre Andoni Ortuzar y Aitor Esteban.

Bildu, con Otegi recién coronado en Pamplona con una mayoría aplastante y ni media contestación interna, busca pescar en río revuelto pero en el EBB no está muy por la labor de hacerles el juego. Todo lo contrario. Fuentes de la formación aún liderada por Ortuzar subrayaron que «ni es coherente ni seria» la oferta de EH Bildu para «ir felices de la mano» a Madrid, cuando para ellos «en casa» los jeltzales son «el peor enemigo» y les trata «a tortazo limpio». Además, advierten de que no basta con hacer discursos para «tejer complicidades», sino que hay que «demostrar con hechos» que la sintonía «es más que un eslogan y que se está »realmente por el acuerdo«. Las fuentes del EBB consultadas aseguran que «cualquier hipotético acuerdo debería enmarcarse en una coyuntura política y, sobre todo, en una actitud política muy distinta a la actual», desde luego, «muy diferente» a la que la coalición abertzale «mantiene a día de hoy con y contra el PNV, y con y contra las instituciones que el PNV gobierna en la Comunidad Autónoma Vasca». Para la Ejecutiva nacional del PNV, «no parece ni muy serio ni muy coherente» hacer este planteamiento a la formación jeltzale cuando «en casa» le hace «una oposición feroz -desde el Gobierno vasco hasta las Diputaciones Forales, pasando por los Ayuntamientos- «basada en el antagonismo irreconciliable entre el modelo« de la coalición abertzale y el «que encarna el PNV», al que se refieren siempre como «política económica neoliberal», «partido de derechas», «partido al servicio de eléctricas, energéticas y bancos» y que «solo busca preservar su red clientelar». Por ello, muestra su sorpresa porque, al mismo tiempo «y sin que nada de esto importara», plantee «ir felices de la mano al Congreso y el Senado». «¿Cómo te presentas juntos a unas elecciones en Madrid con quien en casa te señala como al 'enemigo' declarado y te trata a tortazo limpio, rehuyendo cualquier acuerdo de calado (fiscalidad, educación, Osakidetza, Ertzaintza...)?», se preguntan los jeltzales. También destaca que el ofrecimiento no incluye solo al PNV, sino también a las «izquierdas confederales», como Podemos o Sumar. «¿Qué programa socio-económico íbamos a ser capaces de articular y acordar cuando las posiciones ideológicas son tan diferentes entre todas estas formaciones, y cuando, además, coinciden el resto de las fuerzas implicadas en una frontal oposición al PNV en casi todos los frentes de acción institucional?», cuestionan. El EBB recuerda que no se puede «obviar que en Madrid se deciden muchísimas cosas que afectan a la vida laboral, empresarial, económica, financiera, derechos sociales, etc, que impactan directamente en Euskadi». «¿Va a integrarse el PNV en el bloque de la llamada izquierda federal? No», responden tajantes las fuentes consultadas. Empezar la casa por el tejado «EH Bildu está queriendo empezar la casa por el tejado», lamentan. «Primero, hay que tejer unas confianzas y lealtades políticas recíprocas, que hoy no existen; y, después, crear unos mínimos comunes denominadores para decidir para qué se harían unas coaliciones electorales tan extraordinarias», resaltan. Por ello, aseguran que, mientras esas dos premisas no se cumplan, «esas ofertas van a desprender más un tufo a operación propagandística y envolvente que a una propuesta seria y sincera». «Para tejer complicidades no basta con hacer discursos, hay que demostrar con los hechos que la sintonía es algo más que un eslogan, que se está realmente por el acuerdo», subrayan. «Visto lo visto en el Parlamento Vasco, en las Juntas Generales o en los Ayuntamientos, EH Bildu está hoy muy lejos del PNV». «Una cosa es predicar y otra dar trigo», concluye el EBB.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión