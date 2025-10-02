El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El parlamentario del PNV Markel Olano habla en la tribuna en presencia del lehendakari, Imanol Pradales. Rafa Gutiérrez

El PNV consuma su fractura con el PSE y une fuerzas con Bildu para blindar el euskera en las OPE

Los jeltzales logran tramitar su plan y facilitan a cambio el de la coalición abertzale, en el que el Gobierno vasco denunció falta de proporcionalidad e inseguridad jurídica

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Vitoria

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:52

Cuatro días después de que Aitor Esteban empleara su intervención en el Alderdi Eguna para confrontar modelos con EH Bildu en casi todas las parcelas ... y ceñir las opciones de acuerdo a un «salto» en el nuevo estatus, al PNV no le ha quedado más remedio este jueves que atarse a la coalición soberanista en otro campo, el del euskera. Los jeltzales han consumado la fractura con su socio de gobierno, el PSE-EE, y se han visto abocados a unir fuerzas con la principal formación de la oposición para tramitar en el Parlamento vasco sus respectivas reformas legales para blindar los requisitos lingüísticos en las OPE.

