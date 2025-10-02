El PNV consuma su fractura con el PSE y une fuerzas con Bildu para blindar el euskera en las OPE

Cuatro días después de que Aitor Esteban empleara su intervención en el Alderdi Eguna para confrontar modelos con EH Bildu en casi todas las parcelas ... y ceñir las opciones de acuerdo a un «salto» en el nuevo estatus, al PNV no le ha quedado más remedio este jueves que atarse a la coalición soberanista en otro campo, el del euskera. Los jeltzales han consumado la fractura con su socio de gobierno, el PSE-EE, y se han visto abocados a unir fuerzas con la principal formación de la oposición para tramitar en el Parlamento vasco sus respectivas reformas legales para blindar los requisitos lingüísticos en las OPE.

La Cámara autonómica ha decidido tomar en consideración −es decir, iniciar la tramitación y su correspondiente debate− dos proposiciones que comparten tanto filosofía, la de responder a las sentencias judiciales que en los últimos años han rebajado la exigencia del euskera en la función pública, como método, la de un cambio en la Ley de Empleo Público aprobada hace tres años. Eso sí, la del PNV es más quirúrgica, de un sólo párrafo, para eliminar los índices obligatorios generalizados, y la de EH Bildu es prácticamente sistémica, para que el euskera sea requisito indispensable salvo en excepciones justificadas.

A ninguna de las dos fuerzas abertzales les gusta la propuesta ajena, ya sea por insuficiente o por maximalista, pero ambas han coincidido, por voluntad o por necesidad, en facilitarlas. La primera, la del PNV, ha salido adelante con el 'sí' de sus 27 parlamentarios y los 27 de EH Bildu, mientras que Sumar se ha abstenido y PSE-EE, PP y Vox han votado en contra. Ha sido la primera vez que los socios de gobierno han roto su unidad de voto en la era de Imanol Pradales, un desenlace que se veía venir desde que rompieron las conversaciones en las que tantearon un acuerdo y Sabin Etxea decidió presentar la proposición de ley por su cuenta.

Después ha tocado debatir la segunda, la de EH Bildu, y ahí el mapa de votaciones ha tenido un cambio significativo. El PNV ha decidido abstenerse porque, si bien se opone a un planteamiento que daría la vuelta a todo el sistema de los perfiles lingüísticos, no quería figurar como bloqueador del grupo que minutos antes había salvado su plan. Se da la circunstancia de que el Gobierno vasco, presidido por los jeltzales, había emitido su criterio desfavorable a la propuesta por su falta de «proporcionalidad» y la pérdida de «seguridad jurídica». Ninguno de esos elementos ha aparecido este jueves en el argumentario jeltzale.

Tres bloques muy marcados

El debate en la tribuna ha reflejado, en esencia, tres bloques. El primero, compuesto por PNV y EH Bildu, coincide en el diagnóstico de la «ofensiva judicial» contra el euskera y urge a acometer reformas legales para blindar las exigencias lingüísticas en la Administración. El segundo, en el que se sitúan PSE-EE y Sumar, reconoce la necesidad de «renovar» consensos como el de la ley de 1982, la gran impulsora de la euskaldunización, pero no con cambios que pueden implicar mayor inseguridad jurídica. Y el tercero, con PP y Vox, se opone a cualquier modificación y denuncia una suerte de arrinconamiento a los castellanoparlantes.

Comienza ahora una tramitación parlamentaria que durará meses y en la que parece difícil que vaya a haber acuerdos que superen esa dinámica de bloques. Por lo pronto, PNV y EH Bildu han mostrado su disposición a entenderse con PSE-EE y Sumar. El jeltzale Markel Olano ha llamado a «atraer otras sensibilidades» y el soberanista Pello Otxandiano ha hablado de buscar un consenso desde la base de «la empatía y el pragmatismo». Sin embargo, el socialista Pau Blasi ha advertido que las propuestas van por el «mal camino» y Jon Hernández (Sumar), pese a su abstención, ha confesado «no ser optimista» con las posibilidades de un pacto.

Esa disposición en bloques también ha evidenciado las profundas diferencias que los socios del Gobierno vasco tienen en esta materia. El más beligerante ha sido el PSE-EE, que no ha ocultado su enfado con el «error grave» que achaca al PNV. «Me da pena este debate porque pone en duda un trabajo de muchos años», ha lanzado Blasi, quien recordaba que ambos pactaron el decreto de normalización lingüística hace año y medio, cuando ya había sentencias sobre la mesa. El jeltzale Olano, por su parte, ha tratado de ser más comedido, ha negado que su plan vaya a suponer «un caos» y se ha fijado como objetivo pactar con los socialistas.