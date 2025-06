El PSE descarta reformas legales sobre el euskera y el PNV prepara «un paso al frente» en solitario

PNV y PSE-EE se asoman a un nuevo enfrentamiento que pondrá a prueba el estado de salud de la coalición hegemónica en Euskadi. Los ... socios de gobierno se preparan para romper definitivamente las negociaciones en las que exploraban un acuerdo que blinde la exigencia del euskera en las OPE. El margen es ínfimo porque este miércoles Eneko Andueza ha descartado reformas legales al no encontrar «ninguna razón de peso para cambiar el marco regulatorio», así que los jeltzales se disponen ya a «dar un paso al frente» y tomar la iniciativa en solitario, algo que corre el riesgo de tensionar las relaciones entre ambos.

Sabin Etxea viene moviendo ficha en las últimas semanas para responder a la «ofensiva judicial» que observa en las sucesivas sentencias que han tumbado requisitos lingüísticos en administraciones como ayuntamientos y diputaciones. Los jeltzales, cada vez más presionados por EH Bildu y la comunidad euskaltzale, quieren impulsar un blindaje legal frente a estos fallos, pero buscan evitar una nueva guerra con el PSE-EE, muy reacio a cualquier modificación legal porque no comparte el diagnóstico y antepone los derechos laborales a los lingüísticos.

Después de más de un mes de negociaciones, en las que Aitor Esteban se está implicando en primera persona, las posturas siguen muy alejadas. Y es que los socialistas están rechazando las propuestas que el PNV va poniendo sobre la mesa; entre ellas, cambios en los índices de preceptividad que marcan el porcentaje de plazas públicas en las que se debe exigir el euskera. Es por eso que el EBB ha dado un ultimátum a su socio y ha anunciado que esta semana hará un «último intento» antes de explorar otras fórmulas por su cuenta.

«Guardamos esperanzas de poder llegar a un acuerdo, pero en todo caso el PNV va a hacer lo que tiene que hacer, que es dar un paso al frente», ha advertido este miércoles Jone Berriozabal, presidenta del Araba buru batzar. Sus declaraciones abren definitivamente la puerta a lo que ya ha adelantado EL CORREO este miércoles; esto es, que los jeltzales están dispuestos a presentar una iniciativa en solitario si no logran consensuarla antes con el PSE-EE. Se trata de la primera vez que una dirigente del PNV se sitúa en ese escenario, muestra elocuente de que las expectativas son muy bajas.

Por si aún hubiera alguna esperanza, Andueza se ha encargado poco después de arrojar un jarro de agua fría. Si bien se ha mostrado dispuesto a «dialogar» y ha admitido que «lo deseable» sería un acuerdo entre los socios, al mismo tiempo ha dicho no ver razones para acometer reformas legales. En opinión del líder socialista, las sentencias «no van contra el euskera» y se ciñen a cuestiones laborales, no lingüísticas, por lo que «el panorama no ha cambiado tanto». El PSE-EE estima suficiente el consenso que ambas fuerzas lograron la pasada legislatura para aprobar el decreto de normalización.

Intento de «romper» consensos

Andueza ha evitado palabras gruesas contra la formación de Esteban, pero cree que sería un «error» que fuera por libre con una iniciativa en solitario. El dirigente socialista ha optado por redirigir sus críticas hacia EH Bildu, que este martes elevó la presión con una propuesta de reforma de la Ley de Empleo Público para que la exigencia del euskera sea «generalizada» y sólo se pueda levantar en casos «justificados». El líder del PSE-EE ve un intento por «romper» los consensos históricos en torno a la lengua vasca y ha llamado a no hacer «seguidismo».

La propuesta de la coalición soberanista tampoco entusiasma al PNV porque adherirse a ella supondría ir al rebufo, pero tampoco la entierra de entrada. Berriozabal, en una entrevista en Onda Vasca, se ha limitado a preguntarse si la iniciativa «ha sido contrastada con agentes sociales o sindicales» con los que la coalición «tiene activa una entente en materia de función pública en diferentes sectores». A su modo de ver, «es momento de seguir dando pasos en el avance y la normalización del uso del euskera» y no de «minar los consensos y cuestionar el trabajo que de manera responsable hemos hecho conjuntamente».