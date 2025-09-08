El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pedro Sánchez y Aitor Esteban se saludan el día que el presidente del PNV se despidió del Congreso, la pasada primavera. EP

El PNV asume que la negociación de los traspasos dependerá del interés de Sánchez

El Gobierno vasco espera que se desbloqueen en septiembre las prestaciones del paro y las no contributivas

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:16

La negociación de las transferencias se ha convertido en un problema en sí mismo para el PNV y para el Gobierno del lehendakari Pradales. No ... tanto por la complejidad de los principales traspasos pendientes, que es elevada, ni siquiera por los escasos cuatro meses que, sobre el papel, quedan para cerrar todas las materias del Estatuto de Gernika, 46 años después, si se pretende cumplir el calendario pactado con Moncloa. La principal razón por la que el tira y afloja que se espera entre los gobiernos central y vasco en las próximas semanas por las materias aún no transferidas es un arma de doble filo para el PNV es por el momento en que se va a producir: en un contexto de máxima tensión política en Madrid, en paralelo a una negociación de los Presupuestos Generales del Estado con escasísimas posibilidades de salir adelante y con todos los socios llamado a la puerta de Moncloa a la vez con un 'qué hay de lo mío'.

