Nerea Kortajarena y Alba García. Luis Ángel Gómez/Ignacio Pérez

Las izquierdas vascas cargan contra el «conformismo» jeltzale

Félix Montero

Félix Montero

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:01

La crisis habitacional se ha consolidado como la principal preocupación ciudadana en todas las encuestas. Las izquierdas vascas, impulsoras de la Ley de Vivienda estatal - ... una norma que ha contribuido a moderar precios en zonas tensionadas, aunque también ha reducido la oferta y no ha frenado el coste de una compraventa disparada- buscan ahora capitalizar el debate y reprochan al PNV su «conformismo» y «falta de acción» ante un problema de difícil encaje institucional y que solo puede afrontarse con soluciones de largo plazo. EH Bildu y Sumar aprovecharon ayer sus intervenciones para exigir un «cambio drástico» en las políticas públicas del sector.

