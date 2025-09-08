Las izquierdas vascas cargan contra el «conformismo» jeltzale

La crisis habitacional se ha consolidado como la principal preocupación ciudadana en todas las encuestas. Las izquierdas vascas, impulsoras de la Ley de Vivienda estatal - ... una norma que ha contribuido a moderar precios en zonas tensionadas, aunque también ha reducido la oferta y no ha frenado el coste de una compraventa disparada- buscan ahora capitalizar el debate y reprochan al PNV su «conformismo» y «falta de acción» ante un problema de difícil encaje institucional y que solo puede afrontarse con soluciones de largo plazo. EH Bildu y Sumar aprovecharon ayer sus intervenciones para exigir un «cambio drástico» en las políticas públicas del sector.

La parlamentaria y secretaria de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena, elevó ayer el tono contra la gestión institucional de la vivienda al denunciar «años de políticas fallidas que han priorizado dinámicas inmobiliarias pensadas para unos pocos». La coalición soberanista exige soluciones «reales» frente a lo que califica como una «contrarreforma» de PNV y PSE que «ahonda en las recetas caducas y erróneas que nos han traído hasta aquí». El texto, presentado de manera conjunta por Aitor Esteban y Eneko Andueza en mayo -en plena crisis de la coalición tras las palabras de Imanol Pradales sobre inmigración- plantea movilizar suelo para incrementar la oferta habitacional y reduce del 75 % al 60 % la reserva obligatoria de vivienda protegida.

La secretaria general de Sumar Mugimendua, Alba García, insistió ayer en la necesidad de un giro de 180 grados en la política de vivienda. Criticó que el Ejecutivo autonómico «llame estabilidad a lo que en realidad es conformismo», algo que, a su juicio, provoca fatiga y descrédito político. En plena pugna por marcar perfil propio en el arranque de un curso decisivo para el futuro de una formación en retroceso, García subrayó que Sumar «trabajará de forma incansable en Euskadi» para impulsar un sistema público de cuidados, avanzar hacia la «gratuidad del transporte público» y establecer un salario mínimo vasco que responda al coste real de la vida.