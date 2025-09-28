El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un jurado popular para Sánchez

Para este presidente del Gobierno la política y la democracia en su conjunto se han convertido en un sistema de salvavidas judicial

Pedro Chacón

Pedro Chacón

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:06

Cuando Feijóo se desahogó esta semana diciendo que Sánchez no merecía ni ser diputado, este le respondió con que es la gente la que decide ... eso, pensando, con su mente de funambulista en el alambre, y como buen suertudo que es, que la función de unas elecciones generales solo puede ser una: salvarle a él. Sánchez soporta sobre su cada vez más afilada figura la suerte procesal de todo su entorno más íntimo, tanto privado como político, y sabe que la única posibilidad de redimirse de todo eso pasa por, primero, mantenerse en el cargo y, segundo, resultar de nuevo elegido cuando toque. Una perspectiva personal y política así trazada tiene que conferir en quien la vive una suerte de furor inconsciente, sabedor de que solo hay un único camino a seguir: el de perseverar y aguantar.

