Óscar Puente denuncia el colapso del metro de Madrid con una foto del de París y luego la borra El ministro de Transportes pretendía criticar la gestión de Ayuso en el mal funcionamiento por unas obras del suburbano de la región

Iñaki Juez Martes, 14 de octubre 2025, 16:39 | Actualizado 16:57h. Comenta Compartir

Ser de gatillo fácil en las redes sociales tiene su peligro. Y si no, que se lo digan a Óscar Puente, que cuenta con un largo, y polémico, historial en X. El ministro de Transportes no duda en recurrir a su cuenta oficial para asestar todo tipo de zascas dialécticos a sus adversarios a golpe de tuit, pero en esta ocasión ha errado el tiro. El caso es que el miembro del Gobierno socialista ha querido atacar a Isabel Díaz Ayuso, con la que ha tenido mediáticos encontronazos por los problemas en las líneas de tren de cercanías de la región, poniendo de manifiesto el mal funcionamiento del metro, competencia de la presidenta de Madrid. ¿Qué podía salir mal?

«Circulación normalizada en Metro de Madrid», compartía Puente en X, tirando de ironía y toda la mala idea del mundo, con una foto de un andén atestado de viajeros. El pequeño problema es que la imagen utilizada pertenece, en realidad, al suburbano de París y fue captada en 2023. Una jugada muy arriesgada, si no se ha tratado de un error, por parte del titular de Transportes. Sobre todo teniendo en cuenta que en la antigua Twitter es imposible engañar a todo el mundo.

No obstante, lo más seguro es que todo sea fruto de una confusión del ministro al retuitear el mensaje del usuario @rubencio70 en respuesta a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, criticando la pasividad del Gobierno de Ayuso al comparar el funcionamiento del metro con los Juegos del Hambre. «¿Gente en el METRO? ¡Qué cosas más raras suceden en Madrid! Aquí el metro de París», escribía con dos imágenes del suburbano de la capital francesa. Una de ellas es la que usó Puente para lanzar su torpedo en la línea de flotación de su archienemiga en la política, quizás sin darse cuenta de que en realidad el tuit no hablaba del suburbano madrileño.

Teorías de la confusión aparte, algunos usuarios enseguida advirtieron al ministro de que la foto no era del metro de Madrid. Al principio, Puente quiso quitar hierro al tema de la imagen incidiendo, entre bromas, a las incidencias por las obras de la línea 6 del suburbano de la capital, pero los usuarios de X no estaban dispuestos a dejar pasar esa supuesta manipulación.

¿Gente en el METRO? ¡Qué cosas más raras suceden en Madrid!

Aquí el metro de París pic.twitter.com/JcwlIP19oI — Rubén Gómez Mateo (@rubencio70) October 14, 2025

Despedida a la francesa

Finalmente, la presión social pudo con el miembro del Gobierno y terminó borrando todo el post. Toda una despedida a la francesa en consonancia con el origen de la foto de su mensaje. Sin embargo, y como sucede en Internet, no pudo evitar el consabido pantallazo de su mensaje y su posterior repercusión fuera y dentro de la red social de Elon Musk.

Incluso la propia Díaz Ayuso se ha sumando al cachondeo generalizado por la foto francesa de Puente al retuitear la noticia sobre su metedura de pata digital. Lo mismo ha hecho el consejero delegado de Metro de Madrid, Ignacio Vázquez Casavilla, al escribir «Al ministro Óscar Puente se le ha caído esto», mientras ilustraba su comentario con cuatro fotografías de la red ferroviaria nacional, competencia del exalcalde de Valladolid, en pleno colapso. «Mejor elige entre estas fotos, que al menos es Madrid y no París», añadió con retranca.

El ministro de Transportes está abonado a la polémica por su insaciable actividad en las redes sociales. El representante socialista llegó a tuitear si Carlos Mazón ya había reservado mesa en el restaurante del Ventorro, donde se hallaba en plena crisis de la DANA, ante la nueva alerta de fuertes lluvias en la región. Las críticas por su comentario, calificado de muy mal gusto debido a las cuantiosas víctimas mortales del desastre natural, no ha evitado que vuelva a meterse en un nuevo jardín de los tantos que se plantan en la antigua Twitter.