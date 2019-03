Dimisión de Darpón El PNV a la oposición: «El cazador de hoy es la presa de mañana» La parlamentaria del PNV Josune Gorospe / EFE El Parlamento rechaza la creación de una comisión de investigación en un tenso debate que los nacionalistas utilizan para «homenajear» al exconsejero OCTAVIO IGEA Jueves, 21 marzo 2019, 13:10

«El cazador de hoy es las presa de mañana». La parlamentaria del PNV Josune Gorospe ha parafraseado este jueves al sociólogo Manuel Castells, un clásico en las facultades de Periodismo y Ciencias Políticas de toda España, para cargar contra la oposición y el pacto que ha obligado a dimitir al exconsejero de Salud, Jon Darpón, por el escándalo de las OPE antes de ser reprobado. En el mismo tono bronco que han utilizado otros portavoces nacionalistas durante la última semana, Gorospe ha acusado a EH Bildu, y en menor medida a Elkarrekin Podemos y al PP, de moverse por «cálculo electoral» con una actitud «infame, impúdica y deshonesta» para atacar al lehendakari y al partido jeltzale. «Operación Urkullu y operación PNV», ha resumido. «Darpón no ha sido más que una pieza para ustedes», ha insistido, «es una sinvergonzada».

Gorospe, que está a punto de abandonar el Parlamento vasco para formar parte del grupo nacionalista en el Congreso, ha querido ajustar cuentas con los grupos de la oposición uno por uno en el debate más tenso sobre la OPE que se ha registrado en la Cámara desde que se destapara la posible filtración de exámenes hace diez meses. A EH Bildu le ha lanzado que «no tienen proyecto alternativo y por eso agitan la política del escándalo», a Elkarrekin Podemos que su hábitat «son las aguas revueltas porque nacieron de ellas», y al PP que debe tomar nota de la actitud «ejemplar» de Darpón tras recordar que hasta cinco ministros de Rajoy se mantuvieron en el cargo pese a ser reprobados.

Paradójicamente, el PNV ha sacado la artillería pese a que el devenir del pleno que celebra hoy el Parlamento le ha sido favorable. La propuesta de EH Bildu de crear una comisión de investigación sobre las OPE ha sido rechazada tras confirmarse que la oposición ya no actúa al unísono en este asunto. Tal y como adelantó este periódico este miércoles, Elkarrekin Podemos estaba por la labor de crear el foro pero el PP se ha abstenido en la votación definitiva pese a mostrarse muy crítico con la labor del Gobierno. «La gestión ha sido nefasta, pero hay una investigación judicial en marcha y no es el momento de aprobar nada», ha justificado la popular Laura Garrido. «No sé qué más quieren hacer», ha respondido la socialista Natalia Rojo, «el Parlamento no puede convertirse en un tribunal político».

Poco ha importado al PNV saber de antemano que la comisión de investigación no iba a cristalizar, como ya ocurrió en la petición que llevó EH Bildu a un pleno el pasado diciembre. Además de repartir reproches como nunca antes desde desde la tribuna de oradores, Josune Gorospe ha utilizado su intervención para rendir «homenaje» a Darpón. La parlamentaria nacionalista ha defendido la labor del exresponsable de Osakidetza y ha alabado su «talla política» y su «valor añadido» tras definirle como «uno de los mayores líderes que ha tenido la sanidad vasca».

Murga, tarde y arropada

El duro intercambio verbal del PNV con la oposición ha sido seguido desde su asiento por la nueva consejera de Salud. Nekane Murga, que este viernes se estrenará en la sesión de control al Gobierno, ha llegado al Parlamento cuando el debate sobre la OPE llevaba diez minutos en marcha. Ha entrado al hemiciclo arropada por las consejeras Uriarte y Beltrán de Heredia. Las tres han abandonado el Legislativo –esta vez por separado– nada más finalizar el tenso debate.

Murga ha podido escuchar que EH Bildu tiene intención de seguir presentando iniciativas para esclarecer el escándalo de las OPE. «El rosario va a continuar», ha advertido la parlamentaria independentista Rebeka Ubera tras asegurar que el «cortafuegos» de la dimisión de Darpón no será suficiente. «No se trata de que rueden cabezas sino de aclarar qué ha ocurrido», ha recalcado tras reprochar al PNV sus «amenazas» y que gestione Osakidetza «como si fuera un batzoki». En ese mismo sentido, Cristina Macazaga (Elkarrekin Podemos) también ha prometido batalla. «Si algo ha demostrado este Gobierno es que no quiere investigar, solo tapar».