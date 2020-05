La oposición se pregunta si Euskadi estaba preparada para la fase 1 Bilbaínos pasean por Atxuri en la 'calle' habilitada por el Ayuntamiento. / Luis Ángel Gómez Cuestiona que Urkullu haya limitado la movilidad y siembra dudas sobre su plan para la desescalada IVÁN ORIO Bilbao Domingo, 10 mayo 2020, 14:01

La oposición ha mostrado su extrañeza por la decisión del Gobierno de Iñigo Urkullu de desarrollar una fase 1 más restrictiva que la del resto del Estado y apostar, entre otras medidas, por limitar el movimiento de los ciudadanos a su municipio salvo en casos excepcionales. En su opinión, esta línea de acción en el plan de desescalada entraría en contradicción con reivindicaciones previas del lehendakari sobre las condiciones de movilidad social, lo que le lleva a preguntarse si al Gobierno vasco sólo le ha motivado un exceso de prudencia o si Euskadi estaba realmente preparada y cumplía todas las condiciones exigidas para dejar atrás la etapa 0.

«Y si todo iba tan bien, ¿por qué en la CAV se mantienen restricciones de la fase 0 en la fase 1?», se ha cuestionado a través de as redes sociales el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que siempre ha defendido un confinamiento más estricto y ha rechazado la celebración de elecciones en julio como quiere el PNV. El dirigente de la izquierda abertzale ha asegurado que su reflexión «no es una crítica», sino una «invitación a la transparencia». «Si es por prudencia, nos felicitamos. Más prudencia y menos temeridad», ha añadido. Por su parte, la portavoz parlamentaria ¡y candidata a lehendakari de la formación soberanista, Maddalen Iriarte, ha acusado a Urkullu y a los jeltzales de «correr demasiado» con cuestiones como la vuelta a los colegios y la celebración de elecciones en julio, cuestión que ha achacado al hecho de que los jeltzales «tienen hecho el calculo de que a ellos les viene mejor».

Miren Gorrotxategi, candidata de Elkarrekin Podemos a lehendakari, también ha elegido Twitter para mostrar su sorpresa por la singular fase 1 que se ha implantado en el País Vasco. «¿Quién entiende la particular desescalada en Euskadi? ¿Es eso la cogobernanza? ¿Será que no estamos preparados para la fase 1 y se ha hecho un arreglo? Si se toma la desescalada como un examen del oasis vasco, mal vamos. Adecuémonos a la realidad, lo contrarario no tiene sentido«, ha subrayado.

Por su parte, el dirigente del PP vizcaíno Carlos García ha resaltado que el hecho de que Álava y Bizkaia hayan pasado a la fase 1 sin que esa decisión esté sustentada «en criterios sanitarios y científicos» constituye «una temeridad que arriesga vidas». El representante popular ha afirnado que el único motivo por el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha autorizado a Euskadi el progreso de etapa es para que «su socio Urkullu» tenga vía libre «y perpetre la locura de elecciones en julio, como interesa al PNV». «Infames intereses políticos», ha agregado.