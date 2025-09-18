El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pradales llega a pie al Parlamento acompañado de su equipo. Igor Aizpuru

Pradales asume riesgos (o quizás no)

La decisión de poner plazos al nuevo Estatuto ata y compromete al lehendakari. Pero la cosa tiene trampa porque no es seguro que la legislatura de Sánchez llegue a junio

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:24

Hace tiempo que el PNV escarmentó en cabeza propia y dejó de poner plazos tasados al nuevo estatus para no pillarse los dedos. A los ... jeltzales les pesaba demasiado aquella promesa con que Urkullu concurrió a las elecciones de 2012, la de ratificar el nuevo Estatuto en referéndum en 2015, una cumbre que, por supuesto, jamás llegó a hollarse y un incumplimiento que Bildu siempre utilizó para zaherir a los jeltzales y ponerles frente a su espejo. La extrema necesidad política que Pedro Sánchez tiene de todos sus socios empujó a la anterior cúpula del PNV, encabezada por Andoni Ortuzar, a volver a comprometer fechas en el acuerdo de investidura que firmaron con el presidente del Gobierno en 2023, en el que fijaron el plazo «orientativo» de año y medio desde el inicio de la legislatura vasca para «culminar» el tan traído y llevado acuerdo de renovación del autogobierno. Eso obligaba, sin duda, a apretar el paso si se quería lograr un pacto en el tiempo esbozado, antes del final de este 2025.

