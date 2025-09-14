«Necesitamos el traspaso de las prestaciones de desempleo para seguir confiando en Sánchez»

Es una de las caras más visibles del Gobierno vasco por su labor de portavoz, pero Maria Ubarretxena (Urretxu, 1980) también es la encargada por ... Imanol Pradales para tratar de cerrar el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, una labor en la que debe batirse el cobre con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para rascar una a una todas las transferencias pendientes. Aún restan más de una veintena y el plazo para hacerlo acaba a final de año, por lo que la misión parece casi imposible. La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno se sigue aferrando al acuerdo, aunque reconoce que necesita un «gesto» de Moncloa esta próxima semana para poder mantener la «confianza». Y ese anhelado «gesto», revela, es la transferencia de las prestaciones de desempleo.

– Esta semana ha mantenido varias reuniones con el Gobierno en Madrid para avanzar en el proceso. ¿Han servido de algo?

– Por supuesto. Hemos ido bajando a tierra el acuerdo político que ya teníamos sobre el traspaso de las prestaciones no contributivas, hemos repasado las transferencias que quedan pendientes y hemos trasladado que a principios de octubre les enviaremos todas las propuestas.

– Quedan más de una veintena de competencias por transferir y el plazo se acaba en tres meses. ¿Siguen confiando en la palabra de Pedro Sánchez?

– Yo misma les lancé esta semana la pregunta de si necesitaban más tiempo y me contestaron que no, así que nos seguimos ciñendo al acuerdo que tenemos, que nos aprieta y nos obliga a las dos partes.

– ¿Estaría dispuesto el Gobierno vasco a conceder una moratoria?

– Vamos a ir viendo cuál es el planteamiento.

Transferencias pendientes «Después de casi 46 años negociando, la voluntad política está muy bien, pero hace falta ejecución»

– Con los traspasos ha habido históricamente múltiples plazos que casi nunca se han cumplido. ¿Merece la pena seguir insistiendo en poner fechas?

– Creo que los plazos son imprescindibles porque si no los temas se alargarían más. Es importante mantener la presión, acudir a Madrid y que vean que la parte vasca hace sus deberes.

– El lehendakari habla de que en septiembre debería darse un «gesto» de Moncloa. ¿Cuál es?

– El gesto que queremos y necesitamos ya es un acuerdo para cerrar el traspaso de las prestaciones de desempleo, una carpeta que quedó encima de la mesa en julio. Este miércoles tenemos una reunión con el secretario de Estado de Trabajo y esperamos que se produzca ahí. La confianza es algo que se va construyendo poco a poco, cuesta mucho ganarla y es muy fácil perderla, así que insisto en que necesitamos un gesto relevante la semana que viene por parte del presidente para seguir en esa senda.

– ¿Está siendo el Ministerio de Yolanda Díaz un obstáculo?

– Nos pidieron más tiempo porque dentro de Sumar convergen fuerzas distintas y debía haber más trabajo de cocina. De todas formas, aunque sea una cartera de Sumar, hay que poner de manifiesto que tenemos un acuerdo con el presidente que afecta a todo el Gobierno.

– ¿Las resistencias son técnicas o más bien políticas?

– Yo diría que políticas porque en lo técnico está claro que este traspaso sería un 'win-win'. Las 30 oficinas del SEPE en Euskadi están saturadas y podríamos resolver ese problema, con lo que serían los ciudadanos los que más beneficiados saldrían y también las 534 personas que trabajan en el servicio.

Traspaso de los aeropuertos «Tendremos un comité de expertos con las sociedades de Loiu, Foronda y Hondarribia»

– En otras competencias el Gobierno vasco está demostrando más flexibilidad. Con los aeropuertos ya no exigen un traspaso integral, sino un modelo mixto de gestión.

– No renunciamos a ningún traspaso integral. Hemos acordado crear una subcomisión bilateral para impulsar la participación de Euskadi allí donde se deciden las inversiones y los slots (las franjas horarias para utilizar las infraestructuras). Hay cinco personas del Estado y otras cinco de la parte vasca, pero además vamos a contar con un comité de expertos en materia aeroportuaria en el que van a participar las sociedades de promoción Bilbao Air (Loiu), VIA (Foronda) y Ortzibia (Hondarribia), y personas relevantes en el área mercantil.

– ¿Puede la negociación presupuestaria en Madrid desatascar alguno de los traspasos?

– Es que nosotros ya tenemos un pacto con el Gobierno y debería ser independiente a la negociación presupuestaria que se dará con los grupos políticos en el Congreso.

– Durante años el PNV ha utilizado esa ventana para lograr competencias. ¿Esa dinámica ya no vale?

– Después de casi 46 años seguimos negociando algo que no deberíamos negociar. El pacto existe y hay que cumplirlo. Y la voluntad política está muy bien, pero hace falta ejecución.

– ¿Un incumplimiento del pacto debería conllevar consecuencias en el apoyo del PNV a Sánchez?

– Eso no me incumbe a mí como consejera. Será el PNV el que deba tomar sus decisiones.

Fricciones con el euskera

– ¿Debería el nuevo Estatuto contar con más competencias?

– En 46 años el mundo ha cambiado mucho y quizá deberíamos tener ahora más herramientas para hacer frente a los retos que tenemos como país. Es una tarea apasionante, yo creo que hay que soñar.

– Teniendo en cuenta la inestabilidad política en Madrid, ¿puede el acuerdo estatutario llegar demasiado tarde y que el Congreso impida su aprobación?

– No me atrevo a decir cuánto va a durar la legislatura porque el panorama está muy complicado.

EH Bildu ofrece acuerdos «Llevo escuchando lo de la mano tendida mucho tiempo, me gustaría pasar a verlo»

– EH Bildu ha ofrecido a Pradales acuerdos en cinco materias. ¿Confía en su disposición real o es un señuelo?

– Llevo escuchando lo de la mano tendida muchísimo tiempo y me gustaría poder pasar de escucharlo a verlo. La voluntad política está muy bien pero hacen falta hechos que lo demuestren.

– ¿Hay una oportunidad para acordar los Presupuestos?

– Por nuestra parte se va a hacer todo el esfuerzo, tal y como demostramos el año pasado. Veremos qué hace el resto de grupos.

– Pero ustedes tienen garantizada la aprobación del proyecto que elaboren. ¿En qué están dispuestos a ceder?

– Si no tuviéramos disposición al acuerdo, ni siquiera nos reuniríamos con los grupos de la oposición. Tratamos de lograr acuerdos porque la sociedad vasca es plural y porque tenemos que representar a todos, no sólo a quienes nos votaron a nosotros.

– ¿De qué manera pueden las Cuentas mitigar los aranceles de Estados Unidos?

– Ya estamos poniendo en marcha medidas para mitigar un impacto que calculamos en unos 700 millones de euros y un 0,33% del PIB. Lo estamos haciendo junto a la industria porque la colaboración público-privada es totalmente necesaria.

– ¿Pasa la industria vasca por un momento crítico?

– Estamos en un momento crítico en general a nivel internacional, con guerras y cambios geopolíticos, y eso es algo que afecta a la industria, por supuesto. Debemos lograr una unidad en Europa. Si no, no tendremos fortaleza para afrontar los cambios.

– ¿Tiene el Gobierno vasco constancia de inversiones que se estén frenando por la saturación de la red eléctrica?

– Eso le compete al consejero Jauregi, pero tenemos una gran preocupación con este tema y esperamos una respuesta del Gobierno de España para darle prioridad a la industria en las inversiones de la red eléctrica.

Coalición con el PSE «Estamos muy tranquilos, contamos con una hoja de ruta clara y tenemos muy buena relación»

– La vivienda es la principal preocupación ciudadana. ¿La nueva ley de medidas urgentes supone asumir que no se ha hecho lo correcto?

– Intenta dar solución a un problema que es difícil porque tenemos mucha demanda y muy poca oferta. Lo que no entiendo es que el resto de grupos, que dicen estar tan preocupados por el tema, no arrimen el hombro, sobre todo un partido (EH Bildu) que gestiona más de 100 ayuntamientos.

– Uno de cada tres vascos viven en zonas tensionadas. ¿Está el ala del PNV cómoda con la aplicación de una ley nacional de vivienda que ha recurrido ante el Constitucional?

– Bueno, fue por un tema competencial, pero PNV y PSE-EE tenemos un programa de gobierno muy bien definido y que define cuáles son las iniciativas en este campo. Estamos todos muy cómodos con las políticas que se están llevando a cabo.

– Otro motivo de fricción interna es el euskera en el sector público. Como consejera competente, ¿apoya la reforma del PNV para blindarlo en las OPE?

– Se han planteado dos proposiciones de ley, una de EH Bildu y otra del PNV. Veremos cómo se discuten en el Parlamento, cómo quedan finalmente y, en función de esa modificación puntual que pueda hacerse en la Ley de Empleo Público, cómo se pronuncian los tribunales.

– El PSE-EE no ha firmado esa propuesta. ¿Teme que esto dañe la coalición?

– Los pronunciamientos del Gobierno vasco a esas proposiciones, favorable a la del PNV y desfavorable a la de EH Bildu, no han contado con ningún voto en contra. Estamos muy tranquilos, contamos con una hoja de ruta clara y tenemos muy buena relación. Somos dos partidos que nos conocemos desde hace mucho.

– ¿Hay una ofensiva judicial contra el euskera o se está apretando demasiado las tuercas en la aplicación de las normas?

– Yo no me atrevo a pronunciarme a ese respecto.