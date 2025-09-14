El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ubarretxena posa en su despacho en la sede del Gobierno vasco en Lakua, donde tuvo lugar la entrevista el pasado viernes. Blanca Castillo
Maria Ubarretxena | Portavoz del Gobierno vasco y consejera de Autogobierno

«Necesitamos el traspaso de las prestaciones de desempleo para seguir confiando en Sánchez»

Espera un acuerdo esta próxima semana y dice que el Gobierno central ha declinado ampliar el plazo para culminar el Estatuto

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:47

Es una de las caras más visibles del Gobierno vasco por su labor de portavoz, pero Maria Ubarretxena (Urretxu, 1980) también es la encargada por ... Imanol Pradales para tratar de cerrar el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, una labor en la que debe batirse el cobre con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para rascar una a una todas las transferencias pendientes. Aún restan más de una veintena y el plazo para hacerlo acaba a final de año, por lo que la misión parece casi imposible. La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno se sigue aferrando al acuerdo, aunque reconoce que necesita un «gesto» de Moncloa esta próxima semana para poder mantener la «confianza». Y ese anhelado «gesto», revela, es la transferencia de las prestaciones de desempleo.

