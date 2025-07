Mouliaá responde a Errejón tras su acusación por calumnias: «Que me pague él los 10.000 euros por este calvario» El exdiputado de Sumar anuncia que se querellará con la actriz si no se retracta y le indemniza con 10.000 euros

Iñigo Errejón ha anunciado que se querellará contra Elisa Mouliaá por calumnias en las redes si no se retracta. La actriz, que acusó al exdiputado de Sumar de haberla agredida sexualmente en una fiesta en septiembre de 2021, aseguró en sus redes sociales que el expolítico había coaccionado a dos testigos, dueños de la casa donde se produjo la supuesta agresión, para que declararan a favor del exparlamentario.

La demanda, a la que ha tenido acceso este periódico y que se presentó este martes ante los juzgados de primera instancia de Madrid, reclama a la actriz 10.000 euros de indemnización «por los daños y perjuicios causados», al tiempo que exige a Mouliaá que se retracte de su «imputación falsa» al exportavoz de «un delito de extorsión». Errejón insiste además en que la presentadora «retire inmediatamente las publicaciones calumniosas referidas, y se abstenga de publicar otras nuevas en sentido similar».

Por su parte, la actriz y presentadora ha asegurado que «no tiene que retractarse de nada», escribe en su perfil de X (antes Twitter). «Si el testigo le pregunta a Errejón '¿cuál es el plan?', se acabó el debate. Han hablado, han trazado estrategia y han planificado. Está en vídeo. Con sus propias palabras», detalla. «Por eso mandé mis audios, porque lo sabía y quería que se dijera LA VERDAD. ¿Que le pague yo 10.000? Que me pague él a mí por el calvario que me está haciendo pasar. No te jode», añade.

Mouliaá hace referencia en su tuit a los audios que ella misma le envió a Soraya, la dueña de la casa donde se produjeron los hechos que constan en la denuncia de la presentadora. En la conversación, la actriz le pide a su interlocutora que «no diga nada» que choque con su versión. «Si luego vas tú y dices que yo estaba súper 'happy' me jodes viva y me van a meter por denuncia falsa. Porque no lo estaba, yo estaba ilusionada y confundida. No entendía mucho que el tío fuese tan guarro sin haber hablado conmigo. Limítate a decir lo que te conté».

La testigo asegura estar viviendo «un calvario». También deja claro que si le citan a declarar, «me ceñiré a los hechos que yo vi y viví, no a lo que otros piensan o dicen de Errejón. Esto no va de ver si el chaval es buena o mala persona, esto va de una denuncia de acoso sexual que tú has puesto y a eso me ceñiré. Plantéate porque no hay nadie de esa fiesta que esté de acuerdo con tu testimonio en vez de intentar convencer a todos de que Errejón es un monstruo. Eso si quieres lo dejas para los platós de televisión. Nosotros somos personas con integridad», responde Soraya.