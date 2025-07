Los audios de Elisa Mouliaá a una testigo del 'caso Errejón': «Si dices que estaba súper 'happy', me jodes viva»

Marina León Jueves, 17 de julio 2025, 12:18 Comenta Compartir

El 'caso Errejón' ha dado un giro. Ahora, el exdiputado de Sumar ha dado el primer paso para querellarse contra Elisa Mouliaá por un delito de calumnias. La demanda, a la que ha tenido acceso este periódico y que se presentó este martes ante los juzgados de primera instancia de Madrid, reclama a la actriz 10.000 euros de indemnización. Todo llega después de que, hace tan solo unos días, se filtraran varios audios que Elisa Mouliaá le mandó a Soraya, una de las organizadoras de la fiesta en la que el exdiputado de Sumar habría supuestamente agredido sexualmente a la presentadora en septiembre de 2021. Las conversaciones se han extraído del teléfono que la actriz aportó al Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, que investiga a Errejón por un presunto delito de agresión sexual.

En los audios, que se remontan a febrero de 2025, meses después de la denuncia de la actriz, esta deja entrever sus dudas. «Yo tampoco creo que sea un delito, pero yo tuve que contar lo que a mí me hizo. Todo explotó por un montón de denuncias anónimas contra este tío, y él dimitió reconociendo que podía haber tenido comportamientos machistas», le explica Mouliaá a la testigo. «En ese momento no lo consideraba un delito, ni igual ahora tampoco, porque estamos demasiado acostumbradas a los babosos, lo que pasa es que este tío ha hecho abuso de poder, se aprovechó de la situación en la que estaba», insiste.

La testigo asegura estar viviendo «un calvario». También deja claro que si le citan a declarar, «me ceñiré a los hechos que yo vi y viví, no a lo que otros piensan o dicen de Errejón. Esto no va de ver si el chaval es buena o mala persona, esto va de una denuncia de acoso sexual que tú has puesto y a eso me ceñiré. Plantéate porque no hay nadie de esa fiesta que esté de acuerdo con tu testimonio en vez de intentar convencer a todos de que Errejón es un monstruo. Eso si quieres lo dejas para los platós de televisión. Nosotros somos personas con integridad», responde Soraya.

En el cruce de mensajes, la actriz le pide a su interlocutora que «no diga nada» que choque con su versión. «Si luego vas tú y dices que yo estaba súper 'happy' me jodes viva y me van a meter por denuncia falsa. Porque no lo estaba, yo estaba ilusionada y confundida. No entendía mucho que el tío fuese tan guarro sin haber hablado conmigo. Limítate a decir lo que te conté». Por último, la testigo le dice que «Tú eres la que nos has metido en todo esto, la que has decidido tirar con esto para adelante y que tenías pruebas de todo. Pues parece ser que no y me estás diciendo a mí lo que tengo que decir y chantajeándome con que eres madre soltera y que tienes hija... ¿Cómo tienes esa poca vergüenza? ¿Qué te has creído?«, termina.