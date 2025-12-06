El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Impacto de bala en una pared tras el asesinato de una persona en Fuengirola hace un año. EFE

Menores sicarios: el asesinato como ascensor social

Fenómeno emergente ·

Europa estudia con inquietud el aumento de adolescentes reclutados y utilizados por el crimen organizado para cometer ajustes de cuentas y aprovecharse de la laxitud de la legislación

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:03

Viven en guetos en barrios suburbiales de ciudades de los países nórdicos. Sus referentes no son los que se pueden imaginar en un adolescente. Siguen ... a capos y a grandes criminales que disfrutan de una vida de lujo y del dinero sucio. Sin esfuerzo y sin pisar una universidad, aunque jugándose el pellejo en cada esquina. Su meta es llegar a ser uno de ellos. Y sólo ven el asesinato como un forma de ascensor social en el único mundo que conocen desde niños.

