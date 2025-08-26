Marlaska acusa al PP de «utilizar» la tragedia de los incendios y le insta a sumarse al pacto de Estado climático

El titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidió este martes al PP que «deje de utilizar las tragedias» y se sume al pacto de Estado ... contra el cambio climático propuesto por el presidente del Gobierno como consecuencia de la ola de incendios que ha asolado al país este verano. No obstante, el ministro aseguró que «cualquier medida o propuesta en materia de lucha contra las emergencias climáticas será estudiada, valorada, analizada» en respuesta al plan contra incendios presentado este lunes por el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

Sobre la creación de un registro de pirómanos, una de las medidas más llamativas que defendió el jefe de la oposición, Marlaska criticó el «desconocimiento» del diirgente gallego en esta cuestión. En su comparecencia tras el Consejo de Ministros, el ministro incidió en que la eficacia de la propuesta ya ha sido contestada en distintos medios por un fiscal especialista de medio ambiente, por la propia Fiscalía en su memoria y las memorias del Seprona y subrayó que no se puede identificar «al pirómano con el incendiario». «Hay que ser más serio a la hora de hablar de esta complejidad para no causar alamar social», defendió.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, desdeñó también la medida del PP de tener geolocalizados mediante dispositivos electrónicos a los pirómanos que hayan sido condenados por causar este tipo de siniestros. «No voy a decir lo que dijo alguien el otro día de que pulsera debían haber tenido algunos para saber dónde estaban en lugar de estar a pie de fuego combatiendo los incendios», deslizó, en referencia a los barones del PP que se encontraban de vacaciones mientras las llamas afectaban a sus territorios.

El Gobierno volvió este martes a echar toda la responsabilidad de los incendios sobre los hombros de los presidentes autonómicos del PP y cargó contra el partido de Feijóo al que acusó de obedecer siempre al «mismo patrón de conducta»: «Lavarse las manos y encontrar al culpable en el mismo lugar, en el Gobierno de España», según la ministra portavoz, Pilar Alegría.