El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Federico Trillo, en la biblioteca de su domicilio en Madrid.

Federico Trillo, en la biblioteca de su domicilio en Madrid. José Ramón Ladra

Federico Trillo

Expresidente del Congreso y exministro de Defensa
«Ahora lo que manda huevos es el país. Si se perpetúa Sánchez, será catastrófico»

Con su 'Memorias de anteayer' en las librerías, aboga por entenderse con Vox ante unas elecciones «a vida o muerte» y le urge a no «petardear» al PP

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Madrid

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:42

Comenta

Federico Trillo (Cartagena, 73 años) está en forma. Tanto como para haber escrito 'Memorias de anteayer', un relato desde las entrañas, políticas y sentimentales, de ... cómo Manuel Fraga refundó el centroderecha español tras la Transición y cómo José María Aznar, con el que él presidió el Congreso y fue ministro de Defensa, lo aglutinó bajo el paraguas del PP de las mayorías amplias. Añorante del bipartidismo y tan libre como para fiscalizar a los suyos, en la biografía de Trillo aún resuena con humor aquel «Manda huevos» que aireó un micro abierto en una enrevesada votación presupuestaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  2. 2

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  3. 3 United confirma su vuelo Bilbao-Nueva York en 2026 pero le pone competencia
  4. 4 El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 10 de octubre
  5. 5 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  6. 6

    La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva
  7. 7

    La vasca Sapa coloca su tecnología en el ejército de EE UU con un acuerdo histórico de 5.000 millones
  8. 8

    La opositora venezolana María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en la clandestinidad
  9. 9

    La lucha de Álex Mumbrú contra la pancreatitis: 25 días ingresado en el hospital y 16 kilos menos
  10. 10

    Los 11 exrojiblancos del Barakaldo que desafían al Bilbao Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Ahora lo que manda huevos es el país. Si se perpetúa Sánchez, será catastrófico»