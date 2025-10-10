El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El consejero delegado de Aernnova dejará la compañía a final de año
Alma Ezcurra en una comparecencia en la sede nacional del PP. E. P.

El PP plantea expulsar a los inmigrantes con «vínculos radicales y violentos»

La propuesta está incluida en el plan migratorio que Feijóo presentará el martes en Barcelona

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:52

Comenta

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, anunció este viernes que el plan migratorio que Alberto Núñez Feijóo presentará el martes en Barcelona ... contempla «la pérdida automática de la condición de residir a todos los inmigrantes que tengan un vínculo criminal o radical violento». No hacerlo, aseguró la dirigente popular, «sería inhumano e insolidario y tirar por la borda el esfuerzo de tantos millones de personas españolas y extranjeras que cada día madrugan para levantar este país».

