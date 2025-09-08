El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Carles Puigdemont y Yolanda Díaz, en Bruselas. Efe

Junts mantiene su rechazo a la reducción de la jornada laboral

Turull desmiente a Díaz y advierte de que su partido está donde estaba cuando presentó la enmienda a la totalidad a su propuesta legal

C. Reino

Barcelona

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:35

El secretario general de Junts, Jordi Turull, negó este domingo que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y el líder posconvergente, Carles Puigdemont, estén negociando ... directamente el apoyo a la reforma legal para reducir la jornada laboral a 37 horas y media, como aseguró la ministra de Trabajo. Turull desmintió a Díaz y advirtió de que Junts está donde estaba cuando presentó la enmienda a la totalidad a la propuesta legal y por tanto se mantiene en el rechazo a la reforma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  2. 2 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  3. 3

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  4. 4 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  5. 5

    «Que la izquierda diga que no hay problemas con la inmigración da munición a la extrema derecha»
  6. 6

    Chequeo a los retos de la educación en Euskadi: «Los alumnos ya no prestan atención más de diez minutos seguidos en clase»
  7. 7

    «No odio a los niños ni soy despiadada. Pero no quiero tener hijos»
  8. 8 Cambio radical del tiempo en Bizkaia para la próxima semana
  9. 9

    Detenidos dos hombres en Bilbao por abusar de una mujer que dormía en una nave abandonada
  10. 10 Los marineros que cantaron el himno del Athletic en un avión secuestrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Junts mantiene su rechazo a la reducción de la jornada laboral

Junts mantiene su rechazo a la reducción de la jornada laboral