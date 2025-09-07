El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La decimoquinta etapa de la Vuelta, en directo
Efe

Junts desmiente a Yolanda Díaz y mantiene su rechazo a la reducción de la jornada laboral

El secretario general de la formación, Jordi Turull, desdice también al PP y está convencido de que Puigdemont regresará tras ganar en Europa la batalla a la cúpula judicial española

Cristian Reino

Cristian Reino

Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:51

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha negado este domingo que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y el líder postconvergente, Carles Puigdemont, estén ... negociando el apoyo a la reforma legal para reducir la jornada laboral a 37 horas y media. Díaz aseguró ayer que está negociando directamente con Puigdemont la posición la los junteros. Turull ha desmentido a la ministra de Trabajo desde Sant Esteve de Palautordera (Barcelona). «No me consta que estén negociando», ha asegurado. El dirigente nacionalista ha señalado que quienes pilotan las conversaciones con el Gobierno y con Sumar son él mismo y la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sylvan Adams, propietario del Israel Premier Tech: «Euskadi es un bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas»
  2. 2

    Un autobús se queda encajado en un túnel en Getxo
  3. 3

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  4. 4 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  5. 5

    El aeropuerto elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  6. 6

    Nuevo intento de okupación en un pabellón en Barakaldo: «Tenemos miedo, no podemos seguir así»
  7. 7

    Un centenar de embarcaciones surcan la ría desde Santurtzi a Bilbao en una multitudinaria marcha a favor de Palestina
  8. 8 La historia más exitosa del negocio en el deporte: la familia que se hizo multimillonaria con un billete de 50 euros
  9. 9

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»
  10. 10

    Chequeo a los retos de la educación en Euskadi: «Los alumnos ya no prestan atención más de diez minutos seguidos en clase»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Junts desmiente a Yolanda Díaz y mantiene su rechazo a la reducción de la jornada laboral

Junts desmiente a Yolanda Díaz y mantiene su rechazo a la reducción de la jornada laboral