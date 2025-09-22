El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alberto González Amador Europa Press

La jueza rechaza el intento del novio de Ayuso de retrasar su juicio

González Amador había pedido que se suspendiera la causa mientras la Audiencia Provincial resuelve su recurso contra su procesamiento

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:59

Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, ha quemado su penúltimo cartucho para esquivar el banquillo de los acusados o, cuanto menos, retrasar ... el juicio en el que se enfrentará a una acusación por doble fraude fiscal y falsificación documental. La magistrada Carmen Rodríguez Medel, que instruye de manera provisional causa tras la jubilación de la togada Inmaculada Iglesias, ha rechazado la pretensión del imputado de dejar en suspenso la causa en tanto en cuanto la Audiencia Provincial de Madrid resuelve el recurso que presentó este septiembre por su procesamiento dictado en mayo por Iglesias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2

    Conmoción en Solokoetxe: «Uno de ellos llevaba un cuchillo y el otro palos»
  3. 3

    Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
  4. 4 Los tres restaurantes de Bizkaia que buscarán el título a la mejor tortilla de patatas de España
  5. 5 Jose Mari Goenaga: «En los cuartos oscuros te encuentras señores de 75 años»
  6. 6 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  7. 7 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 dos días después de su boda en Sarajevo
  8. 8 La vieja mercería renace como bar de barrio
  9. 9

    «De la noche a la mañana nos quieren echar, es una sangría»
  10. 10

    Un juez condona una deuda de 45.000 euros a un bilbaíno en una situación límite

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La jueza rechaza el intento del novio de Ayuso de retrasar su juicio

La jueza rechaza el intento del novio de Ayuso de retrasar su juicio