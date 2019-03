Isabel Serra se perfila como la candidata de Podemos para medirse a Errejón Isabel Sierra. / EFE El candidato de Más Madrid ya ha anticipado que si la suma de los partidos progresistas es suficiente habrá un Ejecutivo de Izquierdas ANDER AZPIROZ Madrid Lunes, 4 marzo 2019, 19:33

Todo apunta a que la candidata de Podemos en la Comunidad de Madrid será Isabel Serra. Cercana a la corriente anticapitalista, la más izquierdista dentro de la formación, Serra, de 29 años, se medirá en las urnas a Íñigo Errejón, que encabeza la candidatura de Más Madrid. Es, además, hermana de Clara Serra, quien será la número dos del cofundador de la formación que lidera Pablo Iglesias. Este lunes anunció que se presenta a las primarias del partido.

Podemos lleva semanas buscando un cabeza de lista después de que Errejón decidiera el pasado enero abandonar el partido morado y sumarse al proyecto de Manuela Carmena. Podemos no solo perdió a su candidato. También dimitió el secretario regional Ramón Espinar, lo que dejó a la organización descabezada y sumida en el caos. La formación confía ahora en Serra para cerrar las heridas y obtener un buen resultado en las autonómicas del próximo mayo. En la Comunidad de Madrid concurrirán seis fuerzas políticas con posibilidades de superar el 5% de los votos que da acceso a la Asamblea regional. Por la izquierda competirán Podemos, Más Madrid y el PSOE, mientras que en el centro derecha figuran Ciudadanos, PP y Vox.

La suma

Errejón ya ha anticipado que si la suma de los partidos progresistas es suficiente habrá un Ejecutivo de Izquierdas, donde él mismo y Ángel Gabilondo se disputarían la presidencia. El problema podría venir en relación a Podemos. La dirección nacional no perdona lo que considera una traición de su exnúmero dos. No obstante, al partido morado le sería muy difícil de explicar el no prestarle su apoyo. El otro peligro es que Podemos no alcance el 5% requerido. Es lo que le ocurrió a Izquierda Unida en 2015. Al no entrar en la cámara, sirvió en bandeja el Gobierno autonómico a la alianza entre el PP y Ciudadanos.