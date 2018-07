Alfonso Alonso: «Casado no ha hecho una integración real»

Alfonso Alonso admite que el proceso congresual que ha llevado a Pablo Casado a la presidencia del Partido Popular, en parte, se ha cerrado en falso. Porque en la ejecutiva que ha configurado el nuevo presidente de los populares faltan «algunas referencias indispensables» dentro del partido. Como Soraya Sáenz de Santamaría, a la que el máximo responsable del PP vasco apoyó de forma explícita. Alonso apela de forma constante a la «integración» y lanza un mensaje claro sobre el discurso que tiene que adoptar la formación y su posible giro a la derecha. «Debemos buscar la centralidad».

- ¿Ha quedado un PP dividido?

- Es un partido que aún está necesitado de un mayor esfuerzo de integración. Pero no diría dividido, no lo creo. Somos gente que nos comportamos con lealtad, que apoyamos a nuestro líder, que es Pablo Casado. No somos amigos de las divisiones. Reconozco que el congreso ha sido una experiencia nueva y muy difícil, y que el comienzo todavía no es perfecto. Pero no vamos a juzgar las cosas por el primer día.

- Pero la imagen que ha quedado, sobre todo tras la configuración de la ejecutiva, es de cierta fractura. ¿No es preocupante?

- A mí me preocupa porque el PP necesita a todas sus referencias y porque tiene que representar a un espacio político amplio.

- Pues Javier Maroto ha dicho que la integración es un hecho porque diez dirigentes que iban en la lista de Soraya Sáenz de Santamaría están en la dirección.

- Había otras necesidades que atender. Creo que el equipo de Casado había llegado a unos acuerdos, sobre todo con María Dolores de Cospedal, y digamos que los han valorado más. Y a partir de ahí queda menos margen para realizar una integración eficaz de referencias en el PP.

- ¿Qué referencias? ¿A quién le hubiese gustado ver en la dirección?

- Lo que me hubiese gustado es que hubiera habido un acuerdo entre Pablo y Soraya. Y espero que aún lo haya. Pero él ha hecho su equipo, es el equipo en el que confía.

- ¿Por qué no se llegó a ese acuerdo?

- Por lo que le he dicho antes. Quizá había otros pactos previos.

- ¿Le ha faltado generosidad a Casado?

- Quizás tenga alguna prevención. Y creo que no debe tenerlas. Todo el mundo en el PP va a ayudarle, cada uno desde su manera de ver las cosas. Tiene que contar con gente muy válida que ha estado en otras candidaturas. Y entre ellas está sin duda Soraya Sáenz de Santamaría, pero también muchas más personas. Tenemos que hacer un esfuerzo todos. No ha habido una integración real. Yo voy a ayudar. Aquí nadie está para montar corrientes y cosas de esas.

- ¿Qué protagonismo debe tener Sáenz de Santamaría?

- El que quiera, pero uno claro. Al que más le interesa contar con Soraya es a Casado. No sé si lo ha visto ya, pero si no, lo verá enseguida.

- ¿Como candidata en Madrid?

- Ya sé que se especula con eso, pero yo la veo en la política nacional.

- ¿Hubo un frente 'anti-Sáenz de Santamaría' para facilitar la victoria de Casado?

- Espero que no fuese así, aunque bueno, cuando todos se juntaron contra ella puede parecer eso. Pero no se puede construir un partido a la contra.

- ¿Ha habido un cierto 'ajuste de cuentas' con Mariano Rajoy por parte de un sector de partido?

- El congreso fue un gran homenaje a Mariano Rajoy. Su discurso del viernes (primer día del congreso) fue muy emocionante. Ahí se expresó todo el cariño del partido. Y Pablo Casado tiene que ser consciente de que hay un legado que conservar.

- ¿Que uno de los primeros gestos del presidente del PP fuese reunirse con Aznar en Génova no fue una manera de apoyar a los más críticos con Rajoy?

- Si se mete en ese tipo de cuestiones se va a distraer del proyecto. Eso de que tengo muy buena relación con alguien, el otro la tenía mala... Eso forma parte de las relaciones humanas, pero estamos en política y hay que centrarse en el proyecto. Me puedo llevar mejor o peor con unas personas, pero estamos en el mismo proyecto. Y nosotros vamos a remar a favor.

Interlocución con Madrid

- ¿Cómo afecta al PP vasco la victoria de Casado?

- Tenemos mucha gente en la ejecutiva. Siempre hemos representado mucho en Madrid.

- ¿Pero los que usted quería? A Iñaki Oyarzábal se le planteó entrar y no lo aceptó.

- Bueno, Iñaki es el presidente en Álava y un pilar muy importante en el País Vasco. Tiene muchas responsabilidades ya. No parece que fuese una opción razonable.

- ¿Tendrá ahora la dirección del PP vasco autonomía para marcar su discurso en Euskadi?

- La sintonía es total. He hablado con Casado y Maroto estos días y no hay ninguna crítica hacia nuestro discurso. En el País Vasco hay una situación política muy complicada. Y tiene pinta de empeorar. Hay que fortalecer el partido en Euskadi. Ese es mi compromiso y mi vocación y creo que voy a tener el mismo apoyo por parte de Pablo Casado para poder sacar el PP vasco adelante.

- ¿Pero ese aparente giro a la derecha no endurece su discurso? Usted y Sáenz de Santamaría han apostado durante estos años por abrir vías de entendimiento con el PNV.

- El problema no es que el partido lo presida Casado, Rajoy o Sáenz de Santamaría, nuestro discurso va a ser el mismo. Nuestra dificultad es el PNV, que se ha endurecido. Nosotros apostamos por la moderación. Ahora bien, ¿cómo se acuerda con una persona que en una semana incumple su palabra? ¿Con alguien que plantea la autodeterminación de forma abierta? Han pasado en muy poco tiempo a pactar con EH Bildu en la ponencia de Autogobierno una propuesta soberanista radical, romper la baraja con Rajoy para echarnos del Gobierno y sumarse a un frente contra el PP.

- Pero, por poner un ejemplo, ¿la victoria de Casado hace más difícil un apoyo presupuestario del PP vasco a Urkullu?

- La única realidad es que teníamos una relación con el PNV que se ha vuelto muy difícil por su actitud. Hay unos riesgos en el País Vasco que hace un año no se percibían igual. Han reforzado su lado soberanista porque quieren mantener la tensión.

- La presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, afirmaba hace unos días que la victoria de Casado obligaba al partido en Euskadi a «reajustarse». Y ahora González está en la ejecutiva nacional.

- Creo que el partido tiene las ideas y el proyecto claro y vamos a seguir con él.

- Fue en Bizkaia, además, donde mucha gente apoyó a Cospedal y a Casado.

- Bueno, en Bizkaia ganó Soraya, aunque había gente que opinaba otras cosas.

- ¿Siente envidia del salto político que ha dado Javier Maroto?

- Ninguna. Lo que tiene que hacer es tener mano izquierda, ser prudente, humilde, escuchar, comprensión. En un cargo como el suyo no es tan importante imponer su visión, sino tratar de entender las de los demás.

- Pero ahora es quien tiene línea directa con el presidente; antes era usted.

- No he perdido interlocución.

- ¿Cuál es su actual relación con el nuevo vicesecretario de Organización?

- Frecuente. Solemos hablar. De confianza. Nos conocemos muy bien. Y cuando hay diferencias, pues lo hablamos.

- ¿Pero no siente una cierta decepción personal? La victoria de Sáenz de Santamaría le hubiese situado en primera línea de la política nacional. ¿Ha sufrido un parón su carrera política?

- No lo veo así. De hecho, yo no hubiese entrado en la dirección si hubiese ganado Soraya. Mi intención era seguir en el País Vasco. Desde el punto de vista personal no me ha afectado.

- Casado ha recuperado la figura de María San Gil. Le dijo que tendría el puesto que quisiese. Y usted fue uno de los que en 2008 impulsó un proyecto renovador para modificar la línea que había seguido la política guipuzcoana.

- María se fue. No la echó nadie. No sé si ha decidido volver. Pero 2008 está muy lejos.