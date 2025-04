El inesperado escenario en el que llamaron por primera vez lehendakari a Imanol Pradales

Koldo Domínguez Bilbao Lunes, 21 de abril 2025, 11:25 | Actualizado 11:44h. Comenta Compartir

Se cumple este lunes 21 de abril el primer aniversario de las elecciones autonómicas que llevaron a Imanol Pradales a Ajuria Enea. Y para conmemorarlo, el jefe del Ejecutivo vasco ha publicado un texto en el que rememora aquellas primeras horas tras los comicios y repasa los encuentros políticos y viajes que ha realizado a lo largo de estos doce meses.

Si su predecesor elegía Facebook para publicar este tipo de textos, más personales que políticos y alejados del perfil institucional del día a día del cargo, Pradales ha recurrido a Linkedin para hacer pública su carta, titulada 'De Imanol a lehendakari'. En ella recuerda la mañana siguiente a las elecciones, cuando se encontró la «nevera vacía» después de «dos semanas de campaña de gran actividad y tensión». «Apenas habíamos parado por casa. Me espabilé con un café rápido y nos fuimos a hacer las compras a Santurtzi», reconoce Pradales.

Y en ese punto del relato, el jeltzale desvela el primer momento en el que alguien le llamó 'lehendakari'. «Mientras íbamos tachando productos de la lista, escuché una frase que jamás olvidaré: «mira, el lehendakari». Me giré y vi a una ama con su hijo. Nos dio tiempo a mirarnos a los ojos y, al percatarse que me había dado cuenta de su comentario, se giraron un poco avergonzados. Sonreí. Fue la primera vez. Reconozco que me impactó. Uno no está preparado para vivir esta experiencia».

Pradales hace a continuación un repaso a su actividad en el cargo, «un año muy intenso, de mucho trabajo, también de ilusión y responsabilidad». «Ajuria Enea ha sido un espacio abierto y de encuentro. He mantenido una relación directa con los partidos políticos y los principales agentes económicos y sociales de Euskadi. También con nuestro tejido industrial ante la volatilidad y la incertidumbre del escenario económico global», rememora.

Encuentro con Garaikoetxea

«Ongi etorri, Lehendakari». Esa frase con la que le recibió el presidente de la Mancomunidad de Iparralde también le marcó a Pradales, así como sus viajes «a la Unión Europea» y a Estados Unidos. «Y he procurado tener una relación que respondiera a los intereses de Euskadi con el presidente del Gobierno español», apunta. «A lo largo de estos meses he tratado de llevar a la práctica una máxima que para mí es innegociable: hacer política mirando a los ojos de la gente. Escuchar, ser honesto y autoexigente, y afrontar los problemas de frente. En la vida es muy importante sostener la mirada a las personas. Tener la conciencia tranquila por saber que has hecho todo lo que estaba en tu mano para intentar resolver un problema o ayudar a una persona», añade Pradales, quien también reconoce «errores». «Los cometemos porque somos personas».

También supuso un momento emotivo para el lehendakari compartir con «varios» de sus predecesores el acto organizado en Gernika con motivo del 45º aniversario del Parlamento vasco. «Mi agradecimiento por la atención personal que me dedicó el Lehendakari Garaikoetxea en el encuentro que mantuvimos en su propia casa en Iruña. Jamás lo olvidaré», confiesa.

El lehendakari cierra su carta pública con una reflexión acerca de cómo ha cambiado a lo largo de estos 12 meses como persona. «No sé cuándo pasé de ser Imanol a Lehendakari. No lo sé. Seguramente, porque nunca he dejado de ser Imanol, aquel chaval que siempre soñó con trabajar por una Euskadi libre, de mujeres y hombres libres», concluye.