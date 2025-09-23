El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El de Loiu es el principal aeropuerto vasco, seguido por Foronda y Hondarribia. Manu Cecilio

Los gobiernos vasco y central empezarán a negociar el traspaso de los aeropuertos el 1 de octubre

Constituirán una subcomisión que deberá rendir cuentas para finales de enero sobre las fórmulas para ejecutar una transferencia que no será integral

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Vitoria

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:43

Los gobiernos vasco y central activarán el próximo miércoles, 1 de octubre, la negociación de uno de los traspasos más sensibles de cuantos faltan para ... completar lo dispuesto en el Estatuto de Gernika: la de los aeropuertos. Ese día se reunirá por primera vez la subcomisión que Imanol Pradales y Pedro Sánchez pactaron constituir durante la Comisión Bilateral del pasado julio para avanzar en esta transferencia, que en todo caso no se contempla que vaya a ser integral, al menos a corto o medio plazo. El órgano buscará consensuar una fórmula intermedia.

