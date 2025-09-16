El Gobierno vasco pide «no politizar» la causa palestina: «El foco no son las protestas, sino el genocidio»
El PNV aboga por «aislar» a Israel pero de forma «pacífica»
Martes, 16 de septiembre 2025, 13:58
El Gobierno vasco ha defendido este martes «no politizar» la causa palestina y la denuncia del «genocidio» que Israel está cometiendo en Gaza, un fin ... superior «que todos deberíamos apoyar». La portavoz del Ejecutivo de Vitoria, Maria Ubarretxena, ha declinado valorar el apoyo implícito del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los manifestantes que lograron este domingo paralizar La Vuelta e impedir que la última etapa de la ronda ciclista finalizara con normalidad en Madrid, pero ha dejado claro que, para Lakua, «el foco» no debe ponerse en las protestas, sino en el asedio a la población gazatí, que calificó de «genocidio» en línea con la declaración institucional que ya aprobó el Gobierno vasco.
Ubarretxena ha insistido en que «no se debe perder el foco de lo importante» para desmarcarse de la monumental polémica política provocada por el respaldo de Sánchez a los manifestantes y ha defendido el «derecho de protesta y de libertad de expresión» pero siempre «desde el respeto y el civismo». En ese sentido, la portavoz ha pedido «no banalizar» ningún «acto de violencia» porque esa debería ser «siempre una línea roja». «Lo importante no son ni las protestas, ni cómo se desarrollan las protestas, ni politizar lo que debería ser una causa que todos deberíamos apoyar y denunciar, que es el genocidio» contra la población gazatí. «Y eso es lo importante y lo que queremos remarcar», ha añadido la portavoz, que ha explicado que el Gobierno vasco ha iniciado un «proceso de reflexión» para perfilar nuevas acciones «que ayuden a mitigar el drama emocional» en Gaza.
En la misma línea, unas horas antes, el PNV, que también habla ya invariablemente de «genocidio», marcaba la posición del EBB sobre lo sucedido este fin de semana tras los incidentes en La Vuelta. La secretaria de la ejecutiva jeltzale, Maitane Ipiñazar, ha defendido «aislar» a Israel de las competiciones internacionales, pero siempre de manera «pacífica». «Responder ante eso como sociedad, me parece sano, porque denota que algo de humanidad todavía nos queda, pero bueno, pues siempre consideramos que debe hacerse desde el respeto», ha subrayado Ipiñazar en Onda Vasca.
