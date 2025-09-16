El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La portavoz del Gobierno vasco, Maria Ubarretxena. Blanca Castillo

El Gobierno vasco pide «no politizar» la causa palestina: «El foco no son las protestas, sino el genocidio»

El PNV aboga por «aislar» a Israel pero de forma «pacífica»

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:58

El Gobierno vasco ha defendido este martes «no politizar» la causa palestina y la denuncia del «genocidio» que Israel está cometiendo en Gaza, un fin ... superior «que todos deberíamos apoyar». La portavoz del Ejecutivo de Vitoria, Maria Ubarretxena, ha declinado valorar el apoyo implícito del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los manifestantes que lograron este domingo paralizar La Vuelta e impedir que la última etapa de la ronda ciclista finalizara con normalidad en Madrid, pero ha dejado claro que, para Lakua, «el foco» no debe ponerse en las protestas, sino en el asedio a la población gazatí, que calificó de «genocidio» en línea con la declaración institucional que ya aprobó el Gobierno vasco.

