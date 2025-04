El Gobierno vasco pide no «distraerse en polémicas estériles» sobre el TAV que «no aportan soluciones»

La portavoz del Gobierno, Maria Ubarretxenea, ha tratado de rebajar la tormenta desatada en los últimos días alrededor de la futura conexión del TAV con ... Navarra, un proyecto que sigue sin aclararse y que está generando mucho ruido político. La última polémica estalló el domingo después de que Imanol Pradales asegurase que la posición del Gobierno vasco es la vía a través de Ezkio-Itsaso, en base a un informe de 2018. A estas declaraciones respondió el lunes Eneko Andueza con dureza exigiendo «prudencia» y, literalmente, le dio un «tirón de orejas». En medio de esta marejada, Ubarretxena ha asegurado que el Ejecutivo no se va a distraer en polémicas estériles que no aportan soluciones«.

El debate sobre el enlace con Navarra sigue moviéndose sobre arenas movedizas. Las dos opciones que están sobre la mesa -Ezkio y Vitoria- están generando terremotos territoriales en todos los partidos. El caso del PNV es sintómatico. La guerra que se abrió entre las organizaciones de Álava y Gipuzkoa obligó a la dirección jeltzale a buscar una solución de compromiso ante la Asamblea General de finales de marzo en la que Aitor Esteban tomó el relevo de Andoni Ortuzar.

Lo que afirmó Pradales en 'El Diario Vasco' es que la posición actual del Gobierno vasco es la que incluía el informe hecho en 2018 en el que se apostaba por Ezkio. Pero el lehendakari también añadía que había que acelerar las obras y los estudios técnicos que servirán para aclarar la decisión final. Y ahí está la clave. Porque el enlace de Ezkio obliga a perforar un túnel de más de 20 kilómetros por Aralar, lo que retrasaría y encarecería las obras. La de Vitoria, por su parte, demoraría el tiempo de conexión entre San Sebastián y Pamplona y puede generar problemas de tráfico. De ahí la batalla territorial.

A las palabras de Pradales respondió Andueza. «Le he explicado que no me parece sensato comportarse como el portavoz del PNV en Gipuzkoa. Le he pedido que mantenga la prudencia debida y el respeto a lo acordado». Las palabras del líder del PSE, que añadió que «la posición oficial del Gobierno vasco no es la de unas alegaciones de 2018», sino que estamos en 2025 y la posición es esperar a los informes técnicos«, han provocado a su vez la respuesta airada del PNV. Tanto Joseba Díez Antxustegi como Eneko Goia le han pedido que dé un »tirón de orejas«a Madrid por los »retrasos« en el TAV.