«Tirón de orejas» de Andueza a Pradales por el TAV: «Que sea prudente y respete lo pactado»

Comparecía Eneko Andueza en Lehendakaritza para valorar su encuentro con Imanol Pradales sobre su plan antiaranceles. En principio, era una rueda de prensa de mero ... trámite pero al final se ha revelado como el primer gran rifirrafe en público entre PNV y PSE en lo que va de legislatura. No ha hecho falta que ningún periodista le preguntara. Motu proprio, el secretario general de los socialistas vascos ha mostrado su malestar con el lehendakari por unas declaraciones efectuadas este pasado fin de semana en las que aseguraba que la apuesta del Gobierno vasco es que la conexión del TAV entre Euskadi y Navarra sea por Ezkio-Itsaso en vez de por Vitoria.

«Le he explicado al lehendakari que no me parece sensato comportarse como el portavoz del PNV en Gipuzkoa en este asunto. Le he pedido que mantenga la prudencia debida y el respeto a lo acordado», ha asegurado Andueza con tono severo, quien ha reconocido que «ha tirado de las orejas» a Pradales, como ya lo hizo en su día con el consejero socialista Javier Hurtado, que en su caso apostó por la opción alavesa. «Será por Vitoria o no será», dijo el responsable de la cartera de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco y líder del PSE alavés.

En una entrevista con 'El Diario Vasco', el lehendakari aseguró este domingo que «la posición del Gobierno vasco y el Gobierno de Navarra se fijó en 2018», en referencia a la elección del ramal guipuzcoano respecto al alavés. Pero Andueza ha corregido en público a Pradales. «La posición oficial del Gobierno vasco no es la de unas alegaciones del 2018. Estamos en 2025 y la posición es esperar a los informes técnicos del Ministerio para, de común acuerdo con los gobiernos de España y Navarra, tomar una decisión».

Más aún, el líder de los socialistas ha acusado a Pradales de «contribuir a generar confusión» y le ha exigido «prudencia y mesura para no dar pie a la especulación». «Lo que nos debe guiar es el diálogo, la racionalidad y el sentido común», ha reiterado Andueza.

«Si cogemos el mapa de Euskadi mirado desde arriba y nos abstraemos de la orografía, es bastante obvio cuál es la mejor conexión». Esta frase Pradales en su entrevista dominical ha escocido especialmente a Andueza, consciente de que si algo importa en este tipo de proyectos, especialmente en Euskadi, es la orografía del terreno y el hándicap que supone. «Abstraerse de la orografía nos aleja del sentido común porque es el principal condicionante», ha llegado a afirmar el socialista. Como ya ha repetido en varias ocasiones, la decisión final, a su entender, debe ser la «más sostenible técnica, económica y medioambientalmente».

Según Andueza, el lehendakari le ha asegurado que sus palabras en esa entrevista pudieron malinterpretarse.