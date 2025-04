El Gobierno vasco incorporará más de 800 nuevos ertzainas durante los próximos cuatro años

El consejero de Seguridad ha anunciado este martes que mañana trasladará a los sindicatos mayoritarios de la Ertzaintza un «plan especial de empleo» que busca ... incorporar más de 800 agentes durante los próximos cuatro años. Para 2030 se aspira a que haya en la calle 8.000 policías vascos, el tope pactado con el Gobierno central en una Junta de Seguridad hace dos décadas. Actualmente la plantilla alcanza los 7.278 efectivos y el objetivo es doble: la plantilla debe ampliarse compensando además las numerosas jubilaciones que se van a registrar en este periodo. Uno de cada seis agentes cumplirá 65 años en este periodo.

«Queremos llegar a la cifra máxima y establecer los mecanismos para mantenerlos en el tiempo como instrumento para mantener la seguridad en Euskadi», ha explicado Bingen Zupiria durante la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno en el que ha dado cuenta de la iniciativa que pretende activar de la mano de la parte social. La propuesta contempla la convocatoria de una serie de OPE que permitan formar nuevos agentes y en paralelo la organización de pruebas para facilitar el ascenso de ertzainas de la escala básica que dejen hueco.

El responsable de Seguridad no ha querido dar cifras concretas de las incorporaciones que deben realizarse. Sí que ha asegurado que en este proceso Arkaute tendrá una «importancia capital». Para ello ha anunciado que el Gobierno quiere recuperar el «formato internado» para «generar confianza y cohesión» en la formación de la nueva plantilla. La academia de la Ertzaintza dejó de utilizarse como centro integral de residencia y aprendizaje con el estallido de la pandemia y ahora volverá a habilitarse. Para ello el Ejecutivo debe habilitar y ampliar los espacios para aulas y zonas de dormitorio.

Especialistas, no policías

Los primeros pasos que Seguridad quiere dar es la cuantificación del personal necesario en cada ámbito y de las competencias que los sindicatos consideren necesarias en las nuevas promociones. También se quiere «identificar las formas de cubrir las necesidades de personal y de promoción interna». Una de las grandes novedades es que el Gobierno quiere aprovechar el decreto aprobado en 2022 por el que puede incorporar técnicos a la plantilla de la Ertzaintza que no sean policías de formación y a los que se ofrecería una «capacitación técnica y científica». Se trata de una posibilidad que Lakua no ha utilizado en exceso hasta ahora. Lo que no ha aclarado Zupiria es si estos especialistas computarían a la hora de ir sumando efectivos y llegar a los 8.000 agentes.