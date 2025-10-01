El Gobierno vasco gastó 168.000 euros en el viaje de Pradales y altos cargos al Jaialdi

El Gobierno vasco gastó un total de 168.884,08 euros en el viaje oficial que Imanol Pradales y varios altos cargos hicieron a Boise ( ... Estados Unidos) en verano para participar en el Jaialdi, la cita por antonomasia de la diáspora vasca que se celebra cada cinco años. La factura, remitida por Lehendakaritza al Parlamento en respuesta a una solicitud de información de Vox, recoge importes por billetes de avión, traslados, alojamiento y restauración de un total de 14 personas, incluido el propio jefe del Ejecutivo autonómico, además de personal de seguridad.

El Jaialdi se llevó a cabo entre el 29 de julio y el 3 de agosto en la capital del estado norteamericano de Idaho, uno de los mayores epicentros mundiales de la diáspora por la llegada de miles de inmigrantes vascos que entre finales del siglo XIX y comienzos del XX trabajaron en la ganadería. Se trata de un festival cultural que cada cinco años –la edición de 2020 no se hizo por el covid– celebra la cultura vasca a través de la danza, la música, la gastronomía y los herri kirolak. La cita suele contar con la presencia de una importante delegación de las instituciones vascas.

En el caso del Ejecutivo autonómico, al viaje acudieron el lehendakari, Imanol Pradales; la vicelehendakari primera y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea; el secretario general de Acción Exterior, Ander Caballero; la directora para la Comunidad Vasca en el Exterior, Ziortza Olano; y otros ocho altos cargos o asesores gubernamentales, así como un fotógrafo y un cámara que se encargaron de cubrir los actos. 14 personas a las que hay que sumar un número indeterminado de escoltas de los cuales Lehendakaritza no aporta información por motivos de seguridad.

Segundo viaje a Estados Unidos

Según consta en la documentación, el gasto total se desgrana en las siguientes partidas: 39.765,70 euros para billetes de avión, 48.911 para los traslados, 36.358 para alojamiento y 10.491,93 para restauración. La suma de esos cuatro conceptos arroja un total de 135.526,63, por lo que hay otros 33.357,45 sobre los cuales Lakua no aporta ninguna explicación. La respuesta sí subraya que en el viaje institucional del Gobierno vasco no participó nadie más y que los medios de comunicación que acudieron para cubrir el Jaialdi sufragaron sus gastos con sus propios recursos económicos.

El de verano fue el segundo viaje que Pradales ha realizado a Estados Unidos desde su llegada al cargo. En marzo visitó Washington DC y Nueva York durante cinco dáis para mantener encuentros de tipo económico y político. En aquella ocasión, Lehendakaritza notificó un importe total de 125.943,45 euros, aunque sólo informó acerca del gasto de trece personas correspondientes al departamento de Presidencia y no del resto de altos cargos que acudieron, entre ellos la vicelehendakari Bengoetxea y el consejero de Ciencia y Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias.