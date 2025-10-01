El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El lehendakari, Imanol Pradales, en uno de los actos del Jaialdi de Boise. Irekia

El Gobierno vasco gastó 168.000 euros en el viaje de Pradales y altos cargos al Jaialdi

Lehendakaritza desglosa la factura, en la que se incluyen aviones, traslados, alojamiento y restauración, aunque no justifica 33.000 euros

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:03

El Gobierno vasco gastó un total de 168.884,08 euros en el viaje oficial que Imanol Pradales y varios altos cargos hicieron a Boise ( ... Estados Unidos) en verano para participar en el Jaialdi, la cita por antonomasia de la diáspora vasca que se celebra cada cinco años. La factura, remitida por Lehendakaritza al Parlamento en respuesta a una solicitud de información de Vox, recoge importes por billetes de avión, traslados, alojamiento y restauración de un total de 14 personas, incluido el propio jefe del Ejecutivo autonómico, además de personal de seguridad.

