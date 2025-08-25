«El Gobierno vasco debe tomar cartas en el asunto y acabar con los carteles de ETA»

El verano político vasco llega este jueves a su fin con el Consejo de Gobierno de Miramar. Y concluye sin haber encontrado una solución al ... problema de los carteles y pancartas en recintos festivos en favor de ETA y sus presos. Una situación que este año ha escalado en tensión y ha causado «enorme malestar» en los colectivos de víctimas. Marisol Garmendia (Zaldibar, 1963) entra de lleno en la polémica y reclama más contundencia por parte del Gobierno vasco.

- ¿Tenemos aún un problema de convivencia en Euskadi?

- Sí. Después del fin de ETA, la izquierda abertzale tiene que pasar página y dejar de utilizar los espacios festivos públicos para su uso partidista. Seguir ensalzando a personas que están en la cárcel porque han cometido delitos de terrorismo no es ni democrático ni ético. Hay leyes que hay que cumplir y estamos en un proceso diferente, de normalización política.

- Hay gente que no lo ha asumido.

- En ese sentido, echo mucho de menos el compromiso y la valentía política y cívica del lehendakari Patxi López y de su consejero de Interior Rodolfo Ares, que en su época decidieron que los espacios festivos públicos no se podían politizar.

- ¿El actual Gobierno vasco no tiene compromiso y valentía para acabar con esta situación?

- Las pancartas y toda la parafernalia a la que nos tiene acostumbrados la izquierda abertzale siguen en nuestras calles, este verano especialmente.

- ¿Es necesario que las instituciones tengan más mano dura?

- Sólo digo que los espacios festivos no pueden manipularse, no pueden ser plataformas de reivindicación y ensalzamiento de los presos. Esto no favorece a la convivencia y está fuera de lugar. La ciudadanía vasca ya pasó esa pantalla y lo que quiere son fiestas en las que todos nos podamos sentir cómodos.

- ¿De quién es la responsabilidad: de quien politiza o del que se lo permite al no actuar con la suficiente contundencia?

- Ambos lados tienen responsabilidad: unos en seguir utilizando partidistamente espacios festivos y públicos, y otros en hacer cumplir la ley. En este caso, el Gobierno vasco es quien debe tomar cartas en el asunto y acabar con este tema.

- ¿Qué siente al ver todas esas pancartas que recuerdan como héroes a terroristas?

- Es doloroso, también por la parte que significa de falta de madurez política. Los presos de ETA están en la cárcel por haber cometido delitos vinculados con el terrorismo.

- En el caso concreto de 'Txiki' y Otaegi, desde la izquierda abertzale se defiende que su partido, el PSE-EE, ensalza la figura de Mario Onaindia, quien tuvo un pasado en ETA.

- Vamos a ver. Mario Onaindia tomó una decisión absolutamente relevante en su vida: renunció y condenó la violencia y la rechazó como arma política. Que yo sepa, a quien intentó hacer eso, ETA lo hizo desaparecer, lo ejecutó directamente aplicando la pena de muerte. La diferencia es sustancial.

- Le molesta esa comparación.

- Profundamente. Aquí algunos aún no han reflexionado y reconocido que no se debió matar a nadie, que matar no es lícito, que ninguna ideología ni patria lo merece.

- ¿Se está queriendo abrir un debate sobre el papel de ETA durante el franquismo?

- Esa es una estrategia de la izquierda abertzale para blanquear a ETA. Y no hay una ETA buena y otra mala. ETA nunca defendió la libertad de los vascos ni la democracia. Es curioso. El Gobierno de España está conmemorando y celebrando los 50 años de libertad en este país con infinidad de actos y reconocimientos a la gente que defendió y luchó contra el franquismo desde la no violencia. En mayo se celebró uno de estos actos en Bilbao, con un homenaje a los movimientos vecinales. Y no vi a nadie de EH Bildu en ese acto. Ni en ése ni en ningún otro. No están, ni se les espera.

- Esa formación de la que habla es socia de su partido en Madrid. ¿Es compatible?

- EH Bildu está haciendo un camino. Y al mismo tiempo que apoya al Gobierno de progreso en España le exigimos que siga avanzando en ese camino. Lo está haciendo, pero hay pasos que todavía tiene que dar. Y uno fundamental: decir que matar estuvo mal y que ETA no fue una organización de liberación.

- ¿Por qué el PSE votó en contra en el Parlamento vasco de incorporar un régimen sancionador a la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas para, por ejemplo, multar a quien cuelgue una pancarta en favor de ETA?

- Lo que tenemos que hacer es aplicar el sentido común y la ley para favorecer la convivencia y la no utilización de los espacios festivos públicos de manera hiriente.

Deslegitimar a la Ertzaintza

- ¿La sociedad vasca tiene un problema con cierta parte de la juventud que no reconoce la legitimidad de la Ertzaintza o se cree con la autoridad para expulsar a vecinos de un recinto festivo por ser policías?

- Son los de siempre. Afortunadamente, una minoría. Son los cachorros de la izquierda abertzale, que no asimilan los fundamentos de la democracia y del Estado de Derecho en el que vivimos. Posiblemente sea un problema del sistema educativo, de la educación que reciben en sus casas, en su entorno... Viven en una situación económica holgada, pertenecen a las clases medias e incluso altas de esta sociedad pero tienen un problema de falta de cultura democrática.

- EH Bildu y alguna de sus alcaldesas también han cargado contra la Ertzaintza, deslegitimándola.

- A algunos dirigentes de EH Bildu les falta madurez democrática. Son representantes electos amparados por las leyes del Estado democrático y tienen a su mando a la Policía Local. Lo que no vale es ser alcaldesa o parlamentario, cualquier cargo público, y aceptar las reglas democráticas para lo que nos conviene y para lo que no nos conviene, no. Todas las Policías, todas, son fuerzas democráticas que están al servicio de la ciudadanía.

- ¿Es factible que el euskera llegue a ser idioma oficial en la UE o el Gobierno está lanzando en este tema fuegos de artificio para contentar a sus socios?

- Es factible. El Gobierno está firmemente convencido de la España plural y diversa que somos y está trabajando para que las lenguas cooficiales tengan también su reconocimiento en la Unión Europea. Y lo está haciendo por convicción política, no por contentar a nadie.

- ¿Cómo valora el papel del PP en esta materia?

- El PP no va a ayudar al Gobierno de España en ningún tema. No está haciendo una política ni de lealtad institucional ni de colaboración. A Pedro Sánchez, ni agua. El PP no está haciendo política de Estado.

- ¿Es imposible que se pongan de acuerdo en un tema tan vital como la extinción de los incendios?

- Al PP le da igual el dolor y las pérdidas humanas. Está utilizando una vez más una tragedia para arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Hay que decirlo así. Pasa por encima del dolor para seguir socavando y derribando a Pedro Sánchez.

- Pero...

- La competencia en materia de prevención y de extinción de incendios es de las comunidades autónomas. Y desde el primer momento el Gobierno de España ha puesto a su disposición todos los recursos y la ayuda que estaba en su mano. Por cierto, hay que destacar también la solidaridad una vez más de Euskadi y del Gobierno vasco. Pero claro, nada satisface al PP, que está actuando de manera ruin y no atendiendo a la verdad de los hechos. La actitud de muchos de sus dirigentes está trayendo una política de trinchera, de frentismo y de ataques personales al adversario político que está abriendo heridas en la convivencia ciudadana y, lo digo por experiencia propia, también en las relaciones personales que pensaba que estaban superadas.

Líderes que sepan gestionar

- ¿Algún mea culpa del Gobierno central?

- ¿Mea culpa? Vamos a ver: ¿dónde están los presidentes autonómicos, que son los principales responsables de mantener los bosques limpios y los recursos para la prevención y la extensión de incendios? ¿Dónde han estado? Y mientras, el Gobierno de España ha estado ayudando desde el primer momento con el despliegue de todos los recursos posibles. ¿El PP nos va a dar lecciones de gestión de catástrofes? Tenemos el precedente de la dana y si quiere nos acordamos de los hilillos del 'Prestige'.

- Visto lo visto, entonces, en la práctica la actual arquitectura institucional autonómica no funciona.

- Lo que no puede ser es que yo sea presidente autonómico o presidenta autonómica para lo que yo quiera. Y cuando me vienen mal dadas, la responsabilidad es del Gobierno de España.

- ¿Hay que recentralizar las competencias sobre gestión de catástrofes para que haya una respuesta coordinada y efectiva?

- No, el problema no es la arquitectura institucional, el problema es que necesitamos líderes, necesitamos políticos con capacidad de gestión y con lealtad institucional. Y que cuando necesiten ayuda, la pidan.

- Pero al final, el que paga todo esto es el ciudadano que ve que no llegan los recursos para que su pueblo no arda entero. Da la sensación de que el sistema no funciona.

- Pero es porque el PP ha optado por una dinámica muy peligrosa. Todo vale para derribar al Gobierno. Y lo más terrible es que está deslegitimando las instituciones democráticas. Eso es peligroso porque da pie a que crezcan los populismos.