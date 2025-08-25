El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La delegada del Gobierno central en Euskadi posa en el centro de San Sebastián, con el Kursaal de fondo. Lobo Altuna
Marisol Garmendia | Delegada del Gobierno en Euskadi

«El Gobierno vasco debe tomar cartas en el asunto y acabar con los carteles de ETA»

La dirigente socialista defiende la labor del Ejecutivo en la crisis de los incendios y carga contra el PP por «actuar de forma ruin y desleal»

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Lunes, 25 de agosto 2025, 01:08

El verano político vasco llega este jueves a su fin con el Consejo de Gobierno de Miramar. Y concluye sin haber encontrado una solución al ... problema de los carteles y pancartas en recintos festivos en favor de ETA y sus presos. Una situación que este año ha escalado en tensión y ha causado «enorme malestar» en los colectivos de víctimas. Marisol Garmendia (Zaldibar, 1963) entra de lleno en la polémica y reclama más contundencia por parte del Gobierno vasco.

