«El compromiso de Pedro Sánchez para completar el Estatuto es incuestionable»

- ¿Ha mejorado la relación entre los gobiernos vasco y central con la llegada de Imanol Pradales a Ajuria Enea?

- Las relaciones son fluidas, ... de lealtad y colaboración institucional, y así deben de ser. Estamos viviendo momentos políticos nacionales e internacionales muy convulsos en los que es más necesario que nunca la colaboración y la cooperación. El Gobierno vasco y Euskadi no pueden afrontar solos los retos que tenemos delante.

- Quedan cuatro meses para, según el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez, completar el actual Estatuto de Gernika. Asumimos que es imposible, ¿no?

- En lo que tenemos que poner el foco y el objetivo y nuestras fuerzas es en continuar por el camino que hemos emprendido. El compromiso del Gobierno con las transferencias pendientes es incuestionable. Incuestionable. Llevamos 22 transferencias desde que Pedro Sánchez asumió la Presidencia y vamos a seguir avanzando.

- Pero pactaron un calendario.

- Lo principal es lo que le comento, no si tardamos 6 meses más o menos.

- ¿Así que si Pedro Sánchez sigue en La Moncloa se completará el Estatuto?

- Ese es el compromiso, sí. Además, lo importante es cerrar los acuerdos con la suficiente garantía y seguridad jurídica para que no haya opción a recurso y volvamos a la casilla de salida.

- ¿Ese compromiso es extensible al sector de Sumar del Gobierno?

- Sí, es de todo el Gobierno. Lo que pasa es que hay algunas cuestiones que requieren un poco más de tiempo y contraste.

- ¿Cuándo estarán listos los informes técnicos sobre la conexión del TAV con Navarra?

- Se sigue trabajando, y doy fe de que en la Secretaría de Estado de Transportes se están dejando la piel para agilizar este tema.

- ¿Pero hay una fecha?

- Siguen trabajando y en cuanto terminen se darán a conocer los informes y se adoptará la decisión oportuna.