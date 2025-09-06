El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo E.C.

El Gobierno sopesa acelerar el embargo de armas a Israel en el próximo Consejo de Ministros

PSOE y Sumar negocian nuevas sanciones para presionar a la Administración Netanyahu

Félix Montero

Félix Montero

Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:53

Después de una semana marcada por las protestas contra la presencia del equipo ciclista israelí en La Vuelta, cuya retirada llegó a recomendar el ministro ... de Exteriores, el Gobierno ultima una batería de medidas de presión diplomática contra la Administración Netanyahu. PSOE y Sumar negocian a contrarreloj los términos de un nuevo embargo de armas a Israel, que se aplicaría sin excepciones y que, por lo tanto, superaría el ámbito de la industria militar.

