El Gobierno niega que haya infiltrados en los disturbios de Barcelona El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, durante su comparecencia este jueves. / EFE Marlaska afirma que los responsables de las algaradas son «grupos minoritarios perfectamente organizados» RAMÓN GORRIARÁN Madrid Jueves, 17 octubre 2019, 15:01

El Gobierno no comparte en absoluto la teoría de Quim Torra de que los incidentes en las manifestaciones de Cataluña son obra de infiltrados. El ministro del Interior ha explicado que los responsables de la escalada violentason grupos «minoritarios, pero perfectamente organizados». Fernando Grande-Marlaska no ha querido ir más allá «por cautela» pero ha apuntado que las investigaciones van bien encaminadas para identificar a los responsables. La ministra portavoz, Isabel Celaá, también había negado unas horas antes que los responsables de los incendios y de las agresiones a los agentes fueran infiltrados. «Son jóvenes catalanes coordinados; lo que hacen no se improvisa».

Pedro Sánchez, antes de viajar a Bruselas al Consejo Europeo, ha presidido este jueves la reunión del comité de coordinación para el seguimiento de la situación en Cataluña. El titular de Interior ha reconocido tras el encuentro que los acontecimientos de las últimas tres noches revisten una «gravedad importante» aunque ha confiado, de acuerdo a «la información» de que disponen, en que «los actos vandálicos disminuyan» en los próximos días por la actuación conjunta de los Mossos y la Policía Nacional. Hasta el momento, se han registrado 97 detenciones, y cuatro de los arrestados han ingresado en prisión por orden del juez acusados de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. Solo en la noche y madrugada del miércoles a este jueves, en la que fueron incendiados 140 contenedores, fueron arrestadas 46 personas. El martes ardieron 250.

Marlaska ha garantizado que la actuación conjunta de las fuerzas de seguridad continuará «el tiempo que sea necesario y preciso» para restablecer la normalidad en las calles. Ha explicado también que el refuerzo de agentes de la Policía en Cataluña se decidió a «solicitud de los Mossos».

Pese a reconocer a que los episodios vividos en las últimas tres noches con «de gran violencia», el ministro del interior ha descartado que el presidente del Gobierno vaya a ordenar la adopción de medidas legales excepcionales. PP, Ciudadanos y Vox exigen desde la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional a la activación del artículo 155 de la Constitución. El partido de extrema derecha va más allá y reclama la instauración del estado de excepción.

El titular de Interior considera que los disturbios son manejables desde la óptica de las fuerzas de seguridad, mientras que las actuaciones de los responsables políticos, como el presidente Quim Torra, todavía no pasan de la retórica. «El Gobierno actuará ante los hechos y acontecimientos, que no admiten interpretación, y no por declaraciones que son interpretables«. Aunque ha emplazado a Torra a que decida si es «el presidente de la Generalitat y el máximo responsable del Estado en Cataluña o es un activista».