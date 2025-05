El Gobierno intenta evitar la exigencia del 2% de los votos para lograr un escaño en Europa

Cuál debe ser el porcentaje de voto que se debe aplicar en España en unas elecciones europeas es la pregunta que trata de aclarar una ... delegación del Parlamento Europeo que entre ayer y hoy está manteniendo reuniones con diferentes miembros del Gobierno y del Congreso. El debate supera con mucho los parámetros técnicos porque está en juego si partidos como el PNV, EH Bildu, Junts y ERC podrían quedarse en Bruselas, cuatro partidos, además, que en estos momentos son aliados claros de Pedro Sánchez.

La cuestión mezcla aspectos normativos y políticos. La delegación, formada por representantes de todos los partidos y entre los que está la exvicelehendakari Idoia Mendia, ahora europarlamentaria socialista, quiere saber por qué España es el único país de la UE que no ha ratificado una reforma de 2018 que establece un mínimo entre el 2% y el 5% en el conjunto de España para poder obtener representación. La respuesta es básicamente política.

Así como para las generales y las autonómicas en España hay un mínimo marcado para poder tener voz en el Congreso o en el Parlamento vasco, esa circunstancia no se da para elegir a los miembros de la Cámara de la UE. De haberse aplicado ese porcentaje en los comicios de 2024, el PNV no hubiese obtenido escaño en Bruselas. EH Bildu y ERC, que compartían coalición, sí.

Los populares defienden que ha llegado la hora de asumir la normativa europea, pero los socialistas no están por la labor. En su opinión, la posibilidad de que los nacionalistas se queden fuera del Parlamento Europeo solo generaría un problema político porque «no se puede obviar que tanto en Euskadi como en Cataluña tienen una amplia representación que no va a desaparecer». Una «injusticia» -se recuerda también el apoyo que siempre ha dado el PNV al proyecto europeísta- a la que hay que añadir el juego de mayorías que se vive en el Congreso y la necesidad que tiene Pedro Sánchez de contar con aliados para seguir en La Moncloa.

Buscar vías alternativas

Porque aunque desde el Gobierno no se han querido dar explicaciones del motivo por el que se sigue sin realizar este cambio normativo, no hay que olvidar que el PNV consiguió arrancar un compromiso al PSOE en noviembre de 2023 a cambio de apoyar la investidura de Sánchez para «no impulsar ninguna modificación de la LOREG» y hacerlo «con acuerdo previo» de los nacionalistas vascos «en caso de extraordinaria necesidad».

¿Tiene margen el Ejecutivo para esquivar la presión de Bruselas? En realidad, sí. No hay ningún calendario que obligue a España a tomar una decisión. Todo depende de la voluntad del Gobierno. Así que al menos mientras Sánchez esté al frente del Ejecutivo no se espera que esa normativa europea entre en vigor en España y el PNV tenga que llegar al 3% para ir a Europa. En lo que sí se trabaja es en buscar una solución intermedia. Aplicarla, pero buscando excepciones. Por ejemplo, que aunque un partido no logre sacar el 3% en todo el país, si por ejemplo supera el 30% en un territorio pueda superar la criba. Y eso salvaría, en principio, al PNV.