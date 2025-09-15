Génova quiere un PP vizcaíno reforzado frente al PNV tras el relevo de González

Decía Alfredo Pérez Rubalcaba que en España «se entierra políticamente muy bien». Y el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dado en la tarde ... de este lunes un nuevo ejemplo de ello en su visita relámpago a Bilbao para hacer oficial la marcha de Raquel González como presidenta en Bizkaia después de permanecer ocho años en el cargo. El dirigente gallego se ha reunido con la dirección regional, encabezada por Javier de Andrés, y con cerca de un centenar de afiliados para aportar detalles sobre el relevo, que supone la salida de González y de su 'número dos', Eduardo Andrade, y la activación de una junta gestora liderada por Amaya Fernández.

Es una operación maquinada desde hace meses por Génova, descontento con la marcha del partido en Bizkaia, pero que Tellado ha tratado de 'vender' como un gesto de generosidad de la propia damnificada, «que ha decidido dar un paso a un lado para facilitar una renovación y permitir que un nuevo equipo tome las riendas de forma inmediata en una nueva etapa del partido».

La 'mano derecha' de Feijóo ha llegado al hotel bilbaíno donde se ha celebrado el encuentro exhibiendo gestos cómplices con González. De ella ha alabado su «generosidad, sacrificio, entrega, trabajo y dedicación». Ha asegurado que deja el partido mejor de lo que se lo encontró, y que durante estos ocho años –«nada fáciles»– «se ha entregado en cuerpo y alma a defender las siglas y el proyecto del PP». Y de paso, ha descartado que los ya exresponsables territoriales vayan a dejar al partido. «En el PP no sobra nadie, falta muchísima gente», ha repetido en varios ocasiones. De hecho, ha confirmado que Raquel González seguirá siendo la portavoz en Juntas Generales y Eduardo Andrade en el Ayuntamiento de Getxo.

Tellado no ha citado en ningún momento al parlamentario Santiago López, que estará con Amaya Fernández en esta etapa transitoria y que, según adelantó este periódico, es el favorito para tomar las riendas del PP de Bizkaia de cara al futuro. Sobre él recaerá la responsabilidad de «abrir aún más el partido» para recuperar el electorado perdido en los últimos años y ofrecer la imagen de un partido unido. «Hay que trabajar juntos, incorporar a gente nueva y hacer un partido cada vez más grande», ha advertido Tellado.

Campo de batalla electoral

Desde Génova se defiende que el PP en Euskadi tiene mucho margen de crecimiento en el «centro derecha», un espacio que el PNV «ha descuidado» con sus alianzas con Pedro Sánchez y su inclusión dentro de la mayoría progresista. La dirección general quiere que sus siglas sean «alternativa real» a los jeltzales, con Bizkaia como uno de los principales campos de batalla electoral.

En esa labor es necesario caras nuevas en el territorio y seguir «desvistiendo la gran mentira de la buena gestión del PNV». Situar a los nacionalistas como una «mala copia de Bildu», como un «proyecto político que ha envejecido bastante mal en muy poco tiempo». «Sus líderes actuales han convertido a su partido en una especie de plan de pensiones, pensando única y exclusivamente en su propia carrera política», ha asegurado Tellado en una evidente alusión a Aitor Esteban, con quien mantiene desde hace meses un enfrentamiento dialéctico personal.