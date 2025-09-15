El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Beñat Prados tiene el cruzado roto y estará al menos seis meses de baja
Amaya Fernández, Javier de Andrés, Eduardo Andrade, Miguel Tellado y Raquel González, este lunes en Bilbao. Mireya López

Génova quiere un PP vizcaíno reforzado frente al PNV tras el relevo de González

«Aquí no sobra nadie, de aquí no se va nadie», dice Tellado, que acude a Bilbao a certificar la marcha de la hasta ahora presidenta provincial

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Bilbao

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:15

Decía Alfredo Pérez Rubalcaba que en España «se entierra políticamente muy bien». Y el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dado en la tarde ... de este lunes un nuevo ejemplo de ello en su visita relámpago a Bilbao para hacer oficial la marcha de Raquel González como presidenta en Bizkaia después de permanecer ocho años en el cargo. El dirigente gallego se ha reunido con la dirección regional, encabezada por Javier de Andrés, y con cerca de un centenar de afiliados para aportar detalles sobre el relevo, que supone la salida de González y de su 'número dos', Eduardo Andrade, y la activación de una junta gestora liderada por Amaya Fernández.

