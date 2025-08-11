La Fiscalía pide la imputación de la 'fontanera' de Ferraz por el «intento de soborno» de dos fiscales

La Fiscalía de Madrid ha pedido la imputación de Leire Díez, más conocida como la 'fontanera' de Ferraz, y del empresario Javier Pérez Dolset por ... el «intento de soborno» de los fiscales Anticorrupción, José Grinda e Ignacio Stampa. Según el decreto del Ministerio Público madrileño, ambos denunciaron que Díez le ofreció favores a cambio de «información sensible» de los casos en los que trabajan.

El pasado julio, el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ya imputó a Díez por cohecho y tráfico de influencias, a cuenta de sus supuestas maniobras para, entre otros objetivos, tratar de desacreditar el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las investigaciones más sensibles que afectan al Partido Socialista y al Gobierno de Pedro Sánchez. Diez fue imputada por participar en una reunión en el despacho Jacobo Teijelo, letrado de confianza del PSOE y actual abogado de Santos Cerdán, en la que también tomó parte Dolset y en la que se conspiraba para tratar de boicotear las investigaciones de la UCO durante una videoconferencia con el empresario Alejandro Hamlyn.

Sin embargo, ahora, la nueva petición de la Fiscalía son por hechos totalmente diferentes a aquellos. En el caso de Grinda, éste denunció que el pasado 27 de febrero un periodista le entregó por unos instantes un papel para que lo leyera brevemente. En ese escrito, siempre según Grinda, se le ofrecía un «acuerdo avalado por las más altas instituciones o personas del Estado». Según ese pacto, al fiscal se le ofrecía «un destino en el extranjero y se le resarciría de una demanda civil de contenido económico» si Luzón «facilitaba secretos supuestamente comprometedores» del jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, si procedía al archivo de diversas causas (Pujol, Draco, 3%, Sumarroca, Aguas de Girona, ZED Worldwide, Banca Privada de Andorra y Caranjuez), y «explicaba el origen de la investigación de Sandro Rosell, así como sus visitas al CNI».

José Grinda, al ampliar su declaración, «añadió nuevas circunstancias sobre los hechos». Cuando fue preguntado quién estaba detrás del intento de soborno, explicó que el periodista que actuó como intermediario le dijo que no podía desvelárselo, pero insistió en que «provenía de altas personalidades del Estado». Este hecho, según Grinda, le hizo pensar que detrás de todo este episodio estaba Díez, que intentaba tenderle una «trampa». De hecho, otro de los objetivos de la reunión en el despacho de Teijelo, además de hacerse con datos para sabotear a la UCO, era intentar recopilar información sobre Grinda, que es el fiscal del caso en el que está imputado Dolset (ZED Worldwide).

«Instancias gubernamentales»

En cuanto, Stampa, que fue uno de los dos fiscales del caso Villarejo, este fiscal envió un mail a la fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra. En ese mail, fechado el 3 de junio, una semana después de que se hiciera pública la reunión en el despacho de Dolset, el fiscal revelaba que el pasado 7 de mayo había sido citado a una reunión con Diez y Dolset, en la que ambos le pidieron datos «sobre investigaciones sensibles de la Fiscalía, así como sobre supuestas irregularidades de varios funcionarios públicos».

A cambio, «instancias gubernamentales» le ofrecieron darle «satisfacción en sus recursos frente al Ministerio de Justicia actualmente en litigio» por su paso por un «destino anterior anterior». Durante la ampliación de denuncia, el propio Stampa «puso a disposición de la investigación la grabación de las conversaciones cuando fuera requerido».

La Fiscalía, después de que Zamarriego imputara a finales de julio a Leire Diez, remitió estos hechos a su juzgado. Zamarriego la ha cita como investigada el próximo 11 de noviembre. Ese mismo día el instructor también tomará declaración como testigo al abogado Jacobo Teijelo; al empresario Javier Pérez Dolset; y al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, ya imputado por a sueldo de Víctor de Aldama, presunto cabecilla de la trama corrupta que salpica al PSOE, y que se encontró en un bar de Leganés con Leire Díez, quien buscaba información contra los mandos de la Guardia Civil.