El fiscal general desoye una nueva llamada a que se aparte y consuma 15 nombramientos

La anómala situación que atraviesa la Fiscalía General del Estado, con su máximo responsable a dos semanas de sentarse en el banquillo del Tribunal ... Supremo acusado de haber filtrado información confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso, imputado a su vez por fraude tributario, ha derivado este lunes en un nuevo requerimiento a Álvaro García Ortiz para que se aparte de sus funciones a fin de no condicionar con su procesamiento a la institución que encabeza. Ha sido en el marco del Consejo Fiscal y de la mano de los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en el órgano y en la carrera, y del de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). García Ortiz ha desoído esta última apelación y ha procedido a consumar 15 nombramientos en distintos tribunales que estaban pendientes.

El jefe del Ministerio Público siempre ha reivindicado su inocencia y ha sostenido que la mejor manera de defenderla era manteniéndose en su puesto, del que no hay forma de removerlo -cuenta además con el apoyo reiterado del Gobierno de pedro Sánchez- salvo que él diera el paso de renunciar; tampoco las previsiones legales contemplan una fórmula para una baja cautelar, toda vez que el legislador no imaginó que el Estado se viera en la tesitura de tener que juzgar a un fiscal general por la comisión de presuntos delitos. La AF y la APIF creen que García Ortiz debería haber dimitido para preservar la entereza y el crédito de la Fiscalía. La agrupación a la que pertenece el ahora procesado, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), es la única que respalda su determinación de proseguir, ahora ya hasta que el Supremo dicte sentencia.

Los críticos han trasladado su postrera reclamación en el último pleno que celebrará el Consejo Fiscal antes de que comience, el lunes 3 de noviembre, el juicio a García Ortiz, primer responsable del Ministerio Público en democracia que pasa de acusador a acusado. Según fuentes consultadas, una vez que se ha constatado lo previsible -que el fiscal general continua sin intención alguna de alejarse de sus funciones- se ha procedido «con toda normalidad», dadas las circunstancias, a las designaciones que estaban sobre la mesa del consejo; un órgano de decisión del que son miembros natos García Ortiz, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal inspector y que cuenta con otros nueve electos: seis de la AF, dos de la UPF y uno de la APIF.

El consenso ha operado en aquellas designaciones a las que concurría una única candidatura, mientras que las discrepancias han aflorado en tres de ellas: las correspondientes a la Fiscalía superior de Galicia, a la jefatura de Ávila y a la tenencia fiscal del Principado de Asturias. García Ortiz ha hecho valer su jerarquía para que haya prosperado, respectivamente, la elección de María del Carmen Eiró, María del Carmen Barberán e Iñigo María Gorostiza, tres candidatos a los que la Asociación de Fiscales oponía a sus propios candidatos.